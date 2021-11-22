Резкое похолодание ожидается в регионах ЦФО с 22 ноября

ТАСС, 22 ноября. Синоптики прогнозируют резкое понижение температуры воздуха на четыре-шесть градусов к вечеру 22 ноября в большинстве регионов Центрального федерального округа (ЦФО). Местами возможно усиление ветра до 15-17 м/с, гололедица и небольшой снег. Похолодание сохранится 23-24 ноября. В ночные часы во Владимирской, Воронежской, Рязанской и других областях ожидается до минус 6-10 градусов, днем столбики термометров покажут около минус трех градусов, сообщили ТАСС в местных центрах по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).

Как рассказала ТАСС дежурный синоптик гидрометцентра по Воронежской области Светлана Перова, после теплой погоды, когда воздух прогревался до плюс 10 градусов, в регионе ожидаются морозы. "В ближайшую ночь температура понизится до пяти градусов мороза, днем будет от минус трех до плюс двух градусов, местами по области небольшие осадки в виде снега и мокрого снега, скорее всего, это будет на юге области. В среду преимущественно без осадков, в ночь мороз усилится, ожидается от минус пяти до минус 10 градусов, днем до двух градусов мороза. А в четверг еще сохранится ночью мороз до двух-семи градусов, местами может пройти небольшой снежок, но днем температура будет уже повышаться до положительных значений - до плюс пяти градусов", - сказала Перова.

До минус четырех-девяти градусов в ночь на 23 ноября похолодает во Владимирской, Ивановской, Калужской, Рязанской, Тульской областях, днем во вторник ожидается от нуля до минус двух-семи градусов, пройдет небольшой мокрый снег, на дорогах возможна гололедица. В ночь на среду местами температура понизится до минус 10 градусов. "24 ноября будет облачно, с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, днем небольшие осадки, гололедица, местами сильная. Днем порывы ветра до 15 м/с, температура воздуха ночью - минус 5-10 градусов, днем - до минус трех градусов", - отметили в ЦГМС по Рязанской области.

В Белгородской, Брянской, Костромской, Липецкой, Орловской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Ярославской областях, где днем в понедельник воздух прогрелся до плюс одного-четырех градусов, в ночь на 23 ноября столбики термометров опустятся до минус двух-семи градусов. Днем во вторник ожидается от нуля до минус четырех градусов. Небольшой снег, мокрый снег наиболее вероятны в среду, отметили в региональных ЦГМС.

По данным сайта Гидрометцентра России, днем 22 ноября с распространением области повышенного атмосферного давления небольшие осадки в регионах ЦФО пройдут лишь местами, в отдельных районах ветер будет усиливаться до 17 м/с. В связи с резким понижением температуры воздуха на дорогах образуется гололедица, местами сильная. 24 ноября под влиянием атмосферных фронтов небольшого циклона в округе пройдет снег, местами мокрый снег, ветер снова усилится до 15 м/с.