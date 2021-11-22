В Югре ввели режим самоизоляции для непривитых жителей четырех муниципалитетов

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 22 ноября. /ТАСС/. Власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры ввели с 22 ноября по 5 декабря режим обязательной самоизоляции для непривитых от ковида жителей трех городов и ряда поселений Кондинского района. Об этом говорится в опубликованном в понедельник постановлении губернатора Югры Натальи Комаровой.

"Постановляю: установить с 22 ноября 2021 года по 5 декабря 2021 года режим обязательной самоизоляции для граждан, проживающих (пребывающих) в городских округах Нефтеюганск, Нягань, Урай, Кондинском муниципальном районе (с. Леуши, пгт. Луговой, пгт. Междуреченский, пгт. Мортка, п. Мулымья), за исключением граждан, прошедших вакцинацию против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), или перенесших заболевание коронавирусной инфекцией (COVID-19)", - отмечается в документе.