Россия и Япония договорились продлить Год межрегиональных и побратимских обменов

ТОКИО, 22 ноября. /ТАСС/. Япония и Россия в понедельник провели онлайн-заседание подкомитета межправительственной комиссии по торгово-экономическим вопросам. Об этом сообщило агентство Kyodo.

Отмечается, что в ходе прошедшей онлайн-встречи стороны условились на год продлить проведение Года российско-японских межрегиональных и побратимских обменов

В июне 2019 года в Осаке на полях Группы двадцати состоялась встреча тогдашнего премьер-министра Японии Синдзо Абэ и президента России Владимира Путина. Лидеры двух стран высоко оценили результаты проведения в 2018 году перекрестного Года Японии и России, а также выразили надежду на дальнейшее углубление и развитие японо-российских обменов и договорились о проведении в 2020-2021 годах Года японо-российских межрегиональных побратимских обменов. Церемонию открытия планировалось провести в Саппоро (северная японская префектура Хоккайдо), однако из-за пандемии коронавируса она была перенесена на неопределенный срок. В то же время мероприятия в рамках года на территории обеих стран проводятся в тех или иных форматах, обусловленных продолжающейся пандемией.