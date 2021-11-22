Глава ВОЗ предупредил, что пандемия продлится дольше при неравном доступе к вакцинам

МАДРИД, 22 ноября. /ТАСС/. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус предупредил, что чем дольше будет сохраняться неравный доступ к вакцинам от коронавируса в мире, тем дольше будет длиться пандемия. Обращение главы ВОЗ было показано в понедельник в Испании в ходе мероприятия "Солидарная вакцинация: выполняя обязательства".

Как отметил Гебрейесус, "страны с низкими доходами получили 0,5% вакцин, в то время как более 80% вакцин поступили в страны G20". "Чем дольше продлится это расхождение, тем дольше вирус будет циркулировать и тем больше будет вероятность, что могут появиться опасные мутации", - добавил руководитель ВОЗ. В этой связи он напомнил о намеченной ранее организацией цели: добиться не менее чем 40-процентного охвата прививками от коронавируса в каждой стране до конца 2021 года и 70-процентного охвата - до середины 2022 года.

Выступая перед собравшимися, председатель правительства Испании Педро Санчес обратил внимание на хорошие темпы вакцинации от ковида в Испании: больше 89% жителей страны старше 12 лет уже полностью привиты. Премьер отметил, что Испания пожертвует 50 млн доз препаратов от коронавируса к первому кварталу будущего года.

"На сегодня мы уже передали [международному механизму распределения вакцин] COVAX более 30 млн доз", - добавил Санчес. По его словам, было достигнуто соглашение, чтобы поспособствовать доставке в нуждающиеся страны тестов на антитела Высшего совета по научным исследованиям Испании.

С начала распространения коронавирусной инфекции в 47-миллионной Испании было выявлено более 5 млн случаев заражения, свыше 87,8 тыс. пациентов умерли. Сейчас темпы распространения ковида в стране стали вновь расти, в результате власти разных регионов страны вынуждены вновь вводить карантинные меры.