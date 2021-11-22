Просветительский онлайн-марафон "Знание для родителей" состоится 28 ноября

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Просветительский онлайн-марафон "Знание для родителей", посвященный вопросам развития здорового и счастливого ребенка, состоится 28 ноября. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в пресс-службе университета "Синергия", который совместно с Российским обществом "Знание" выступает организатором мероприятия.

"28 ноября для родителей со всех регионов страны пройдет бесплатный просветительский онлайн-марафон "Знание для родителей". В мероприятии примут участие более 40 экспертов, среди которых известные педагоги, психологи, врачи, популярные блогеры, медиаперсоны и специалисты сферы образования", - говорится в сообщении.

Экспертами выступят президент и сооснователь "Рыбаков фонда" Екатерина Рыбакова, главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Минздрава России, президент Союза педиатров России, академик РАН Лейла Намазова-Баранова, теле- и радиоведущая, мама троих детей Тутта Ларсен и другие. Они поделятся знаниями в вопросах развития здорового и счастливого ребенка, создания и поддержки гармоничных взаимоотношений в семье.

Кроме того, участники мероприятия узнают, какие тренды возникают в современном образовании, каким навыкам важно научить ребенка до поступления в школу, как помочь с выбором будущей профессии, наладить взаимопонимание с детьми и школой, научиться и научить ребенка управлять своим временем, бороться со стрессом, заботиться о психологическом и физическом здоровье.

Трансляция марафона будет доступна на цифровой платформе Synergy.Online, уточняется в сообщении.