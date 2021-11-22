В Удмуртии возобновили диспансеризацию и профилактические осмотры

ТАСС, 22 ноября. Власти Удмуртии приняли решение о возобновлении диспансеризации и профилактических осмотров. Решается вопрос о возобновлении плановой помощи, сообщил в понедельник глава республики Александр Бречалов в соцсетях.

"В прошлом году сложная эпидемиологическая обстановка на полгода оставила жителей Удмуртии без диспансеризации. В этом году из-за новой волны коронавируса мы были вынуждены снова приостановить осмотры. С сегодняшнего дня в медучреждениях Удмуртии возобновляется обычная и углубленная диспансеризация и профилактические осмотры. В работе вопрос о возобновлении плановой помощи", - говорится в сообщении.

Он уточнил, что возвращение больниц к работе в привычном режиме зависит от уровня заболеваемости и количества вакцинированных, необходимого для коллективного иммунитета. Сегодня в республике хотя бы одним компонентом привиты 615 тыс. человек, уровень коллективного иммунитета, по данным сайта стопкоронавирус.рф составляет около 46%.

В регионе действуют масочный режим в общественных местах и обязательная самоизоляция для пожилых. Запрещена работа заведений общепита в ночное время, кроме доставки и работы навынос. Темпы вакцинации и ситуация с заболеваемостью в Удмуртии позволили с 15 ноября возобновить работу театров, кинотеатров и других учреждений культуры. Посещать их можно при наличии QR-кода.