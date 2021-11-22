Водитель автобуса в Воронеже вытолкнул женщину из-за отсутствия маски

ВОРОНЕЖ, 22 ноября. /ТАСС/. Водитель муниципального пассажирского автобуса в Воронеже с оскорблениями и применением силы вытолкнул из салона женщину без маски. Проводится проверка, сообщила в понедельник пресс-служба прокуратуры по Воронежской области.

В Воронежской области с марта 2020 года из-за пандемии коронавируса введен режим повышенной готовност. С мая 2020 года в общественном транспорте и торговых центрах действует обязательный масочный режим.

"Прокуратурой города Воронежа начата проверка по публикациям средств массовой информации о нападении водителя маршрутного автобуса на пассажирку. Согласно опубликованной видеозаписи, водитель автобуса применяет к женщине физическую силу и выталкивает ее из салона, сопровождая свои действия оскорблениями и ненормативной лексикой", - сообщила пресс-служба.

В понедельник в социальных сетях появилась видеозапись того, как в Воронеже водитель муниципального пассажирского автобуса оскорбляет и насильно выталкивает из салона женщину, которая находится без защитной медицинской маски. Как пояснили журналистам в пресс-службе мэрии Воронежа, водители муниципального транспорта в пандемию испытывают большую производственную и эмоциональную нагрузку. "Сейчас этот водитель вызван к руководству предприятия для дачи объяснений. По итогам будет принято решение, о котором мы сообщим", - сообщила пресс-служба мэрии Воронежа.

По данным прокуратуры по Воронежской области, в ходе проверки инцидента будет дана правовая оценка действиям водителя, а также проверена деятельность его работодателя в части исполнения законодательства при организации пассажирских перевозок.

С начала пандемии в Воронежской области выявлено 171 260 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 122 367 человек, 8 406 пациентов умерли. В настоящее время в регионе введена система QR-кодов для входа в торговые центры, учреждения общественного питания, театры, музеи и другие объекты. Людям старше 65 лет рекомендован режим самоизоляции. В Воронежской области введена обязательная вакцинация работников здравоохранения, образования, торговли, общественного транспорта, социальных услуг, ЖКХ и других сфер деятельности, планируется вакцинировать 80% взрослого населения, или 1 516 376 человек. На утро 22 ноября план выполнен на 72,14%, сделали прививку от коронавируса 1 094 063 человек, в том числе двукратно привились 966 444, ревакцинацию прошли 124 552 человека.