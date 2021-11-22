Белгородские власти разрешили посещение общественных мест с медотводом от прививки

ТАСС, 22 ноября. Власти Белгородской области разрешили жителям региона со справками о наличии противопоказаний к прививке от коронавируса посещать общественные места. Соответствующее постановление губернатора региона Вячеслава Гладкова опубликовано в понедельник на сайте правительства области.

"Внести следующие изменения в постановление губернатора Белгородской области "О мерах по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции": <…> дополнить словами "или справки о наличии медицинских противопоказаний к вакцине против новой коронавирусной инфекции на определенный период", - говорится в документе.

Ранее жители региона могли посещать общественные места, в том числе предприятия сферы услуг, только при наличии QR-кода о вакцинации или справки о перенесенном не более шести месяцев назад коронавирусе. Подобные ограничения действуют в Белгородской области до 6 декабря.

С начала пандемии в Белгородской области зарегистрировано 70 093 случая коронавируса, выздоровели 57 405 человек, отмечено 1 456 смертельных случаев. С 14 октября власти региона запретили детям до 14 лет находиться в заведениях общепита, на территории торговых центров без сопровождения взрослых. Также в Белгородской области ограничили проведение свадеб, корпоративов, банкетов с количеством гостей более 50, приостановили коллективные профилактические медосмотры и диспансеризацию, ввели QR-коды для посещения общественных мест, с 19 октября - обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан, в том числе жителей старше 60 лет.