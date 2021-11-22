В Свердловской области на прошлой неделе выявили более 2 тыс. очагов ковида в коллективах

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 ноября. /ТАСС/. Управление Роспотребнадзора по Свердловской области зафиксировало 2 215 очагов ковида в организованных коллективах на прошлой неделе. Об этом сообщил на брифинге в понедельник главный государственный санитарный врач региона Дмитрий Козловских.

"За прошедшую неделю было зарегистрировано всего 2 215 очагов в организованных коллективах. Подавляющее большинство - это один случай и 320 очагов - два и более случаев", - сказал Козловских.

Как уточнил главный санитарный врач региона, за прошлую неделю также было зарегистрировано 4 416 семейно-квартирных очагов. Всего в 570 случаях было зафиксировано два и более заболевших ковидом.

По данным регионального Роспотребнадзора, за все время пандемии в Свердловской области было 196 тыс. очагов распространения.

Ранее в регионе было подписано постановление о введении обязательной вакцинации для отдельных категорий граждан в Свердловской области. В регионе организованы зоны, свободные от ковида, в которые можно попасть, предъявив QR-код и паспорт. Также власти Свердловской области запретили развлекательным учреждениям и заведениям общественного питания работать с 23:00 до 07:00.

В Свердловской области с конца сентября наблюдался рост заболеваемости ковидом, однако на данный момент он прекратился. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 172 738 случаев заражения, выздоровели 152 486 человек, умерли 8 129 человек. По данным Козловских на 22 ноября, в регионе привито 43,1% от всего населения.