В компании заявили, что вакцина Pfizer - BioNTech эффективна в возрастной группе 12-15 лет

БЕРЛИН, 22 ноября. /ТАСС/. Консорциум компаний Pfizer и BioNTech по итогам третьей фазы испытаний сообщил о 100% эффективности своего препарата от заболевания COVID-19 в возрастной группе от 12 до 15 лет. Об этом говорится в распространенном в понедельник пресс-релизе.

"Последние результаты исследования в рамках третьей фазы демонстрируют, что после второй дозы вакцина была на 100% эффективна от недели до четырех месяцев", - отмечается в сообщении. "Профиль побочных эффектов в целом соответствовал предыдущим данным о клинической безопасности вакцины", - указали в компании.