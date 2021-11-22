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Пандемия COVID-19

В компании заявили, что вакцина Pfizer - BioNTech эффективна в возрастной группе 12-15 лет

В распространенном пресс-релизе отмечается, что профиль побочных эффектов соответствовал предыдущим данным о клинической безопасности вакцины

БЕРЛИН, 22 ноября. /ТАСС/. Консорциум компаний Pfizer и BioNTech по итогам третьей фазы испытаний сообщил о 100% эффективности своего препарата от заболевания COVID-19 в возрастной группе от 12 до 15 лет. Об этом говорится в распространенном в понедельник пресс-релизе.

"Последние результаты исследования в рамках третьей фазы демонстрируют, что после второй дозы вакцина была на 100% эффективна от недели до четырех месяцев", - отмечается в сообщении. "Профиль побочных эффектов в целом соответствовал предыдущим данным о клинической безопасности вакцины", - указали в компании.

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