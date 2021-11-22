На Кубани ожидается налипание снега, гололед и усиление ветра

КРАСНОДАР, 22 ноября. /ТАСС/. Ухудшение погоды, которое может привести к снижению видимости, налипанию снега и гололеду ожидается в Краснодарском крае с 23 по 25 ноября. Похолодание вызвано прохождением фронтальных разделов и будет сопровождаться усилением ветра до 25 м/с, сообщила в понедельник пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

"По данным Краснодарского ЦГМС - филиала ФГБУ "Северо-Кавказское УГМС": в период с 23 по 25 ноября в Краснодарском крае ожидается ухудшение погодных условий. Осадки пройдут в виде дождя, дождя с мокрым снегом, снегом, местами сильные осадки. В юго-восточных, предгорных районах на перевалах и в горах 24 ноября местами ожидается налипание мокрого снега, гололед. Ухудшение видимости в осадках до 1000-500 м", - говорится в сообщении.

Уточняется, что 24 и 25 ноября на дорогах прогнозируется гололедица. Также прохождение фронтальных разделов будет сопровождаться усилением ветра до 15-20 м/с, в горах - местами 20-25 м/с.

"Температура воздуха 24 ноября в крае понизится на 10-12 градусов. 24 ноября минимальная температура воздуха ноль - плюс пять, с дальнейшим понижением в ночные часы 25 ноября до минус трех-восьми, в восточной части края - минус пяти-десяти. Температура воздуха днем 24 и 25 ноября - ноль - плюс пять", - отметили в пресс-службе.