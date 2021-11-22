Участники форума СМИ России и Китая договорились бороться с дезинформацией в интернете

ПЕКИН, 22 ноября. /ТАСС/. Участники Пятого российско-китайского форума новых медиа, состоявшегося в понедельник в формате видеомоста Пекин - Москва, договорились бороться с ложной информацией в интернете.

На мероприятие были приглашены представители ведущих СМИ России и Китая. В форуме также приняли участие заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Бэлла Черкесова и замглавы Администрации киберпространства КНР Ню Ибин. ТАСС представлял руководитель представительства агентства в Пекине Андрей Кириллов.

"Российские и китайские новые медиа отметили важность борьбы с ложной информацией в международном киберпространстве, согласились с важностью равенства, уважения, инновационного развития, открытости, безопасности и порядка", - говорится в заявлении, распространенном по итогам форума.

В нем отмечается, что СМИ РФ и Китая "нацелены на углубление сотрудничества и конструктивный обмен мнениями по актуальным вопросам". Участники форума сообщили, что пришли к взаимопониманию по ряду вопросов, которые касаются усиления культурных обменов и укрепления двусторонних межгосударственных контактов, опирающихся на доверие.

"Стороны договорились повышать авторитет китайских и российских новых медиа, расширять сферы сотрудничества, создавать новые методы работы, внедрять новое содержание репортажей, совершенствовать механизмы сотрудничества", - подчеркивается в документе.

Участники также указали на важность повышения квалификации молодых специалистов в области международных коммуникаций. "Российские и китайские новые медиа приветствуют расширение молодежного обмена, ориентируясь на будущее развитие, - говорится в заявлении. - Стороны готовы вносить свой вклад в дружбу между Россией и Китаем, передающуюся из поколения в поколение".