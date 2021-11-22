Число закрытых групп в детских садах в Югре выросло почти в два раза за неделю

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 22 ноября. /ТАСС/. Работа одного детского сада и 94 групп в 58 дошкольных учреждениях Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) временно приостановлена из-за случаев заражения ОРВИ и коронавирусной инфекцией. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по Югре.

По данным управления, неделей ранее в Югре была приостановлена работа одного детского сада и 53 групп в 53 дошкольных учреждениях ХМАО. Ранее на заседании регионального оперативного штаба руководитель управления Роспотребнадзора по Югре Майя Соловьева сообщила, что в регионе меньше стали болеть жители в возрасте 30-49 лет, но при этом наблюдается рост на 5% числа заболевших детей и на 16,4% - молодых людей в возрасте от 18 до 29 лет.

"В связи с заболеваемостью гриппом, ОРВИ и COVID-19 на 46-й неделе приостановлен образовательный процесс в одном детском саду Ханты-Мансийского района и 94 группах 58 детских садов 13 муниципальных образований: Октябрьский район, Сургутский район, Кондинский район, Ханты-Мансийск, Урай, Сургут, Нефтеюганск, Советский район, Нягань, Когалым, Пыть-Ях, Югорск, Покачи", - сказано в сообщении.

По данным управления Роспотребнадзора по Югре, за неделю с 15 по 21 ноября в регионе зарегистрировано 110,7 случаев ОРВИ и гриппа на 10 тыс. населения, что на уровне предыдущей недели, но выше эпидемического порога на 40,7% за счет взрослого населения в возрасте 15 лет и старше. "В структуре заболеваемости ОРВИ и гриппом удельный вес взрослых в группе (15 лет и старше) составил 49,2%, детей - 50,8%. На 46-й неделе произошло снижение доли заболевших взрослых и возросла доля детей. <…> Наблюдается тенденция к росту заболеваемости детей и снижение заболеваемости взрослых", - сказано в сообщении.

С 7 сентября 2021 года, когда в Югре было выявлено 136 заразившихся, ежесуточный показатель заболеваемости коронавирусной инфекцией вырос почти в два раза. По данным оперштаба региона на 17 ноября, в Югре 86,5 тыс. человек заболели, 79,4 тыс. пациентов выздоровели, 1 553 умерли.

С 8 ноября в Югре начали действовать QR-коды для посещения спортивных, культурных учреждений, ТРЦ, организаций допобразования, салонов красоты, организаций досуга и развлечений, гостиниц и прочих мест для временного проживания, общественного питания, за исключением тех, которые работают навынос. При этом 100% персонала указанных организаций должны быть вакцинированы. До 21 ноября подросткам до 16 лет запрещено посещать торговые центры без родителей, запрещено проводить развлекательные и зрелищные мероприятия. Детские игровые комнаты и кальянные закрыты в ХМАО до конца 2021 года. Также в регионе введена обязательная самоизоляция граждан от 60 лет и с хроническими заболеваниями и обязательная вакцинация для медиков, вахтовиков, проживающих в соцучреждениях, людей с хроническими заболеваниями, призывников, людей 60 лет и старше, трудовых мигрантов и работников ряда сфер.