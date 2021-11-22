Дом художника Поленова в Москве и объекты его усадьбы под Тулой отреставрируют

ТУЛА, 22 ноября. /ТАСС/. Реставрацию Дома Василия Дмитриевича Поленова в Москве, а также четырех объектов из ансамбля его усадьбы в Тульской области проведут в рамках подготовки к празднованию 130-летия усадьбы в 2022 году и 180-летия со дня рождения художника в 2024 году. Об этом в понедельник сообщила министр культуры Ольга Любимова на заседании Попечительского совета по развитию музея в Тульской области.

"В связи с подготовкой к этим важным датам музею-заповеднику и Попечительскому совету предстоит консолидировать усилия. Одно из важнейших направлений - реставрация Дома Поленова в Москве. Сейчас решается вопрос о выделении финансирования и подготовке проектных работ. Вместе с тем требуется реставрация четырех объектов культурного наследия, образующих архитектурно-историческую среду ансамбля усадьбы В. Д. Поленова. Это и дом, и флигель, и мастерская, и Троицкая церковь", - приводит пресс-служба правительства региона слова Любимовой.

По ее словам, совместно с музеем уже проработаны вопросы определения стоимости и этапы проведения проектных и реставрационных работ. "Также мы придаем большое значение развитию экспозиционно-выставочной деятельности. Понятно, что к таким крупным датам нам нужны, как минимум, два "хита". На 2024 год запланированы две масштабные выставки - в Государственном Русском музее и в Musee d’art Moderne во Франции", - сообщила Любимова.

Полномочный представитель президента РФ в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев на заседании отметил, что в музее-усадьбе "Поленово" в Тульской области сохраняется самобытность, добрая и уютная атмосфера, работа в значительной степени ориентирована на детскую и молодежную аудиторию. "Именно в таких достопримечательных местах, в исторических усадьбах, через культуру и искусство молодые люди могут увидеть и осознать достижения предшественников. <...> Наша сегодняшняя встреча - это начало большой работы по поддержке самого музея и его общественных инициатив", - сказал Щеголев.

Губернатор Алексей Дюмин отметил, что при активном участии Министерства культуры РФ в историческом центре Тулы создан Музейный квартал, где в том числе расположен филиал музея-заповедника - культурно-просветительский центр "Поленовское подворье". "Поленово" все более активно выходит на международную арену, выставки и тематические творческие встречи проходят в странах Европы и Востока. "Правительство Тульской области тесно сотрудничает с музеем. Со своей стороны, мы делаем все, чтобы он развивался, становился современнее, интереснее и привлекал новых посетителей - как жителей, так и гостей области", - добавил Дюмин.

О Поленове

Василий Дмитриевич Поленов родился 20 мая 1844 года в Санкт-Петербурге в семье Дмитрия Поленова и портретистки школы Брюллова Марии Воейковой. С 1863 года учился в Академии художеств, где его наградили золотой медалью за картину "Воскрешение дочери Иаира" в 1871 году. Картину "Христос и грешница" приобрел для коллекции император Александр III, опередив Павла Третьякова, который вел переговоры с Поленовым о покупке полотна. Считается основателем российской школы пейзажистов-реалистов, с 1879 года участвовал во всех ежегодных выставках Товарищества передвижных художественных выставок, в 1926 году получил звание Народного художника РСФСР. Умер 18 июля 1927 года в усадьбе Борок Тульской области.