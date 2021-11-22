Киргизия поддержит заявку Москвы на проведение "Экспо-2030"

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Киргизия намерена поддержать заявку Москвы на проведение всемирной выставки "Экспо-2030". Об этом заявил в понедельник глава кабмина Киргизии Акылбек Жапаров на встрече в Москве с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

"Мы как ближайшие союзники безусловно поддержим вашу заявку на проведение всемирной универсальной выставки "Экспо" в 2030 году в России", - сказал он. "Со своей стороны выражаем готовность оказать посильное содействие в данном вопросе", - подчеркнул Жапаров.

По его словам, киргизская сторона во взаимоотношениях с Россией намерена "продолжать курс, направленный на преемственность развития" сотрудничества. Жапаров выразил благодарность РФ за решение возобновить с 1 декабря 2021 года регулярное авиасообщение с Киргизией и за помощь в борьбе с распространением коронавируса.

"Мы всегда ощущаем поддержку России, чему очень и очень признательны", - добавил Жапаров, пригласив Мишустина посетить республику с официальным визитом.

Всемирная универсальная выставка "Экспо" - крупнейшее международное событие, которое позволяет странам-участницам презентовать себя всему миру, демонстрируя последние разработки в области технологий и науки, культурные достижения и новые архитектурные шедевры. В последние годы всемирные выставки выступают платформой для публичной дипломатии и национального брендинга.

Если заявка Москвы будет одобрена, выставка пройдет в российской столице с 27 апреля по 27 октября 2030 года. Голосование в рамках генеральной ассамблеи Международного бюро выставок, по итогам которого объявят город-победитель, состоится в 2023 году.