ДУМ РФ: мусульманские лидеры призывают к вакцинации исходя из соображений веры

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Исламская религия требует от ее последователей сохранять здоровье свое и окружающих, поэтому мусульманские деятели в проповедях и при личном общении призывают верующих вакцинироваться. Об этом сообщил в понедельник ТАСС первый замглавы Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ Дамир Мухетдинов.

"В мусульманском вероучении, традиции религия как раз помогает все рациональные вещи вводить в оборот. Поэтому мы со ссылками на изречения пророка Мухаммеда и его сподвижников обращаемся к пастве, к нашей умме с тем, что необходимо вакцинироваться. Про все те заболевания, которые имели в прошлом массовый характер, говорили мусульманские ученые, богословы, врачи. И если это способствует сохранению организма, сохранению жизни и здоровья людей, мусульмане должны быть очень последовательны в этом", - сказал Мухетдинов.

По его словам, один из самых главных постулатов ислама звучит как "не вредите самим себе и не вредите окружающим людям", и исходя из этого базового принципа, изречения пророка Мухаммеда, мусульмане и строят свою деятельность.

"Муфтий [глава ДУМ РФ] Равиль Гайнутдин самый первый среди сотрудников Духовного управления мусульман вакцинировался, вакцинировалась его супруга, и на своем личном примере он показал и обязал нас как своих единомышленников, последователей, руководство Духовного управления, - вакцинироваться. Поэтому мы в своих проповедях это регламентируем и аргументируем, <…> исходя как раз из соображений веры - что мусульманская вера требует сохранить свои здоровье и здоровье окружающих людей", - сказал замглавы ДУМ РФ.

Мусульманские лидеры в России, подчеркнул он, "очень настоятельно" призывают людей вакцинироваться и соблюдать все необходимые санитарные нормы во время пятничных богослужений и во время пятикратной молитвы в мечетях.

Председатель синодального отдела по взаимодействию Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда ранее также заявил, что религиозная составляющая отсутствует в вопросе вакцинации, и отказ от нее нельзя оправдывать православным вероучением.