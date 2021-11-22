Минздрав Татарстана выдал более 4 тыс. медотводов

КАЗАНЬ, 22 ноября. /ТАСС/. Более 4 тыс. медотводов с QR-кодом о вакцинации от коронавируса выдал Минздрав Республики Татарстан. Документы о медицинском отводе с QR-кодами начали выдаваться в регионе с 22 ноября, сообщили ТАСС в региональном оперштабе по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

"На общественном транспорте действует три вида QR-кода: код прошедшего полный курс вакцинации; код переболевшего COVID-19; код о наличии медотвода. Министерство здравоохранения Республики Татарстан на сегодняшний день выдало 4 133 соответствующих документа", - уточнили в оперштабе республики.

Медотвод с QR-кодом действует только в общественном транспорте. Таким образом, с QR-кодом о медотводе нельзя будет пройти в торговый центр, посетить кафе, ресторан или массовое мероприятие, уточнили в оперштабе.

QR-коды о медотводах оформляют в поликлиниках участковые терапевты.

Ситуация в регионе

В Татарстане 6 ноября объявили, что через две недели планируется ввести дополнительные ограничительные меры на транспорте. В частности, перевозка в общественном транспорте лиц старше 18 лет будет осуществляться только при наличии QR-кода или справки о медотводе. Кроме того, планируется приостановить действие транспортных карт для лиц старше 60 лет, не имеющих QR-кода или справки о медотводе. Постановление кабинета министров Татарстана с разъяснением деталей пока не опубликовано. Также пока оперштаб региона не анонсировал брифинг о кодах в общественном транспорте.

С 11 октября в республике введены дополнительные ограничения из-за эпидемиологической ситуации. В частности, посещение ресторанов возможно только при предъявлении действующих QR-кодов. С 30 октября до улучшения эпидситуации в Татарстане введен запрет на оказание услуг общественного питания в ночное время (с 23:00 до 06:00). Исключением стали заведения на территориях автовокзалов, вокзалов, аэропортов, дорожного сервиса за пределами населенных пунктов.

За минувшие сутки в регионе зарегистрировано 267 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом, на сегодняшний день в общей сложности ковид в республике диагностирован у 35 266 человек. Еженедельные темпы прироста в регионе сохраняются на уровне 19%.