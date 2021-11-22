Уровень загрузки вологодских моногоспиталей снизился до 73,7%

ВОЛОГДА, 22 ноября. /ТАСС/. Уровень госпитализированных с коронавирусной инфекцией снизился в Вологодской области. Ковидные моногоспитали на сегодня заняты на 73,7%. В связи с этим резервные 200 коек Сокольской и Шекснинской ЦРБ будут возвращены на оказание плановой медпомощи, сообщил в понедельник губернатор Олег Кувшинников.

"Коэффициент распространения инфекции чуть выше единицы, мы находимся в "красной" зоне по темпам ее распространения, но есть и позитивные моменты. Мы видим, что снижается уровень госпитализации в моногоспиталях. Сейчас 1 503 человек госпитализировано, общий уровень загрузки моногоспиталей составляет 73,7%, то есть более 26% коек остаются свободными. Всего развернуто 2 040 коек, что в полном объеме обеспечивает текущую потребность для госпитализации больных с коронавирусной инфекцией", - сказал Кувшинников на оперативном совещании областного правительства.

В связи с наличием более 26% резервного коечного фонда глава региона поручил возобновить профильную деятельность стационаров Сокольского и Шекснинского районов, которые ранее были подготовлены как резервные инфекционные койки в случае нештатного развития ситуации по стремительному росту числа заболевших. "Такая потребность отпала, поэтому мы возвращаем в плановое оказание медпомощи зарезервированные койки Сокольского и Шекснинского районов в объеме 200 коек", - пояснил губернатор.

Приоритетной остается тема вакцинации. На сегодня первым компонентом привито свыше 471 тыс. вологжан. Открыто 148 пунктов вакцинации, из них 24 - мобильные. С 15 ноября на крупных мобильных пунктах Вологды и Череповца желающие перед вакцинацией могут пройти экспресс-тестирование на ковид. "Мы закупили необходимое количество экспресс-тестов и в пунктах, где видим большой поток земляков на вакцинации, можем предоставить услугу экспресс-тестирования. Если услуга будет востребована, будем закупать дополнительные экспресс-тесты. Вакциной мы обеспечены в полном объеме", - сказал глава региона.

На 22 ноября в области выявлено 86 986 заразившихся коронавирусом, прирост за сутки составил 402. Выздоровели 76 690 человек, умерли 2 468. Привито около половины взрослого населения региона.