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В крупных больницах Ямала возобновили плановую медпомощь

Потребность в госпитализации с внебольничными пневмониями снизилась на 15% по сравнению с предыдущей неделей

ТАСС, 22 ноября. Власти Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) решили перевести часть коек для больных с ковидом в резерв и вновь нарастить объемы плановой помощи из-за стабилизации ситуации. Об этом сообщили в пресс-службе региона в понедельник по итогам заседания оперштаба.

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Плановая помощь была частично сокращена 19 октября в Ноябрьске, Губкинском, Салехарде, Тарко-Сале.

"Мы отмечаем, что потребность в госпитализации с внебольничными пневмониями снизилась на 15% по сравнению с предыдущей неделей. Это позволило нам вернуть сокращенные ранее объемы плановой помощи в больницах Салехарда и Ноябрьска. На сегодняшний день в регионе развернуто 1 007 коек, свободный резерв составляет почти 30%", - цитирует пресс-служба директора окружного департамента здравоохранения Сергея Новикова.

В Салехарде открылся прием нефролога и сердечно-сосудистого хирурга, также в Центре здоровья возобновлены профилактические медосмотры и диспансеризация, в том числе углубленная. В Ноябрьской больнице возобновили работу хирургическое, урологическое, травматологическое, гинекологическое отделения в круглосуточном стационаре, а также хирургическое, урологическое, кардиологическое и терапевтическое отделения в дневном стационаре.

Стабилизации ситуации с заболеваемостью коронавирусом способствуют растущие в регионе темпы вакцинации. Всего полностью прошли вакцинацию порядка 211 тыс. северян. Более 26 тыс. жителей региона ревакцинировались.

На Ямале выявлено более 57 тыс. случаев заражения коронавирусом. За последние месяцы в регионе регистрируют более 100 заразившихся каждые сутки, за последние выявлено 140 случаев. В ЯНАО введена обязательная вакцинация ряда категорий населения и обязательная самоизоляция для непривитых лиц старше 60 лет. С 25 октября действует система пропуска по QR-кодам в культурные, досуговые и спортивные заведения. В регионе запрещены зрелищно-развлекательные мероприятия и работа заведений общепита по ночам.

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РоссияЯмало-Ненецкий автономный округПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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