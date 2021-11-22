Роспотребнадзор: ограничения снизили темпы распространения ковида в Волгоградской области

ВОЛГОГРАД, 22 ноября. /ТАСС/. Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области в понедельник сообщило о снижении темпов распространения коронавирусной инфекции в регионе благодаря введенным ранее ограничительным мероприятиям.

"Введенные ограничительные мероприятия и активно проводимые управлением противоэпидемические мероприятия позволили снизить темпы распространения новой коронавирусной инфекции в Волгоградской области", - говорится в сообщении ведомства.

Так, по данным регионального оперштаба на 22 ноября, за сутки зарегистрировано 460 случаев заражения коронавирусом, неделю назад фиксировали 471 случай.

Ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции в Волгоградской области остается сложной, но контролируемой. В регионе выявлены более 114 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли 4 288 человек. В настоящее время волгоградцев только с QR-кодом пускают в кафе, непродовольственные магазины, музеи, кинотеатры, бассейны, салоны красоты, фитнес-центры, организации социальной сферы, культуры, спорта, бытового обслуживания населения. Без кода в регионе не продают проездные билеты на общественный транспорт.