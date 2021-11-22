Розыгрыш бытовой техники пройдет для вакцинированных пожилых жителей Владимирской области

ВЛАДИМИР, 22 ноября. /ТАСС/. Лотерея "Иммунитет 60+" пройдет во Владимирской области для вакцинированных от коронавируса жителей региона старше 60 лет. В конце декабря будут разыграны телевизоры, микроволновые печи и пылесосы, сообщается в понедельник на сайте акции.

"Это лотерея. Каждый, кто старше 60 лет, может поучаствовать в ней и выиграть бытовую технику. Для этого необходимо сделать прививку от коронавируса - получается, что вдобавок к крепкому иммунитету можно еще получить удобный прибор для дома. Те, кто сделал прививку с 30 октября по 22 декабря, могут принять участие в этой лотерее", - обратился к жителям региона врио губернатора Александр Авдеев.

Организатором лотереи выступает благотворительный фонд "Близкие люди", соорганизаторы - администрация Владимирской области и региональное отделение партии "Единая Россия". Подарки закупаются на спонсорские средства, сообщается в положении об акции.

Регистрация участников проводится до 22 декабря, а победителей случайным образом выберут 24 декабря. Призовой фонд составляют телевизоры, микроволновые печи и пылесосы.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе с начала пандемии зарегистрировано 69 928 случаев заболевания ковидом, выздоровели 53 980 человек, отмечено 2 415 смертельных случаев. Первым компонентом привиты 485 318 человек, вторым компонентом - 422 204 жителя региона. Уровень коллективного иммунитета составляет 36,8%.