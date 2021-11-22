В мэрии Казани заявили, что проверка QR-кодов не повлияла на работу транспорта

КАЗАНЬ, 22 ноября. /ТАСС/. Проверка QR-кодов о вакцинации против коронавирусной инфекции не повлияла на работу общественного транспорта в Казани в первой половине дня. Всего в транспорт не допустили 0,23% пассажиров от их общего числа, сообщает мэрия Казани в официальном Telegram -канале в понедельник.

"Простоев в работе общественного транспорта не было - сама проверка QR-кодов не повлияла на работу общественного транспорта. Длительные задержки на линии были связаны с единичными случаями отсутствия у пассажиров QR-кодов, которые потребовали ожидания прибытия сотрудников полиции", - сообщили в мэрии.

На улицы города 22 ноября вышли 585 автобусов, 80 трамваев и 143 троллейбуса - выпуск в соответствии с существующим пассажиропотоком. Метрополитен работал в штатном режиме, столпотворения на входах не допущено.

В первой половине дня выявлено и не допущено в общественный транспорт 1 516 человек без QR-кодов - это 0,23% к числу перевозимых пассажиров.

Также ранее в мэрии отмечали случаи госпитализации кондукторов, на которых напали агрессивные пассажиры из-за проверки QR-кодов.

МУП "Метроэлектротранс" просит пассажиров отнестись к новым ограничениям с пониманием. По постановлению кабинета министров Республики Татарстан проезд в общественном транспорте возможен при наличии QR-кода о прививке, перенесенной болезни либо медотводе. Татарстан стал первым из регионов России, который ввел систему QR-кодов в общественном транспорте.