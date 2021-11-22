Дополнительные отделения неотложки откроют в пяти муниципалитетах Белгородской области

БЕЛГОРОД, 22 ноября. /ТАСС/. Дополнительные отделения неотложной медицинской помощи откроют в пяти муниципалитетах Белгородской области. Они должны снизить нагрузку на участковых врачей, сообщает в понедельник пресс-служба правительства Белгородской области.

"Отделения неотложной помощи появятся на базе Старооскольской, Губкинской, Яковлевской, Алексеевской и Шебекинской ЦРБ и будут работать на постоянной основе. Эта мера должна помочь снизить нагрузку на участковых терапевтов и семейных врачей, а также эффективно разделить потоки пациентов", - приводит пресс-служба слова главы областного департамента здравоохранения Андрея Иконникова.

Он уточнил, что с октября одно из первых отделений неотложной помощи появилось сначала в шестой белгородской поликлинике, а затем и во всех поликлиниках областного центра. Пилотный проект показал свою эффективность, поэтому его тиражируют на другие муниципалитеты Белгородской области. "То, что мы видим сегодня - количество жалоб существенно снизилось и по вызову врача, и по оказанию самих медицинских услуг", - добавил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, слова которого приводит пресс-служба.