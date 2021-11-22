Метели и сильный ветер ожидаются в ряде регионов Уральского федерального округа

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 ноября. /ТАСС/. Похолодание, метели и сильные порывы ветра ожидаются в регионах Уральского федерального округа в ближайшие три дня. Об этом сообщили в региональных гидрометцентрах.

"[В Свердловской области 23 ноября] облачно с прояснениями, местами небольшой снег, на юго-западе до умеренного. В отдельных районах поземок, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью минус пять, минус 10, при прояснении до минус 15, днем - минус три, минус восемь, <…> местами порывы ветра до 15 м/с", - сообщили в Уральском гидрометцентре. К четвергу в регионе похолодает до минус 19, минус 24 в ночные часы.

В Челябинской области порывы ветра достигнут 15-20 м/с, возможны метели, снег, к четвергу похолодает до минус 16, минус 21 в ночные часы и до минус девяти, минус 14 - днем. В Курганской области похолодает к четвергу до минус 20, а порывы ветра достигнут 14-15 м/с, возможен снег.

В Тюменской области похолодает до минус 25 в ночные часы, местами небольшой снег, сообщили в Обь-Иртышском гидрометцентре. До минус 29 похолодает к четвергу в ночные часы в Югре, всю неделю возможен небольшой снег. В Ямало-Ненецком автономном округе в отдельных районах возможны метели, похолодает до минус 20, минус 25, ожидается небольшой снег и порывы ветра до 17 м/с.

О ситуации в регионах

Прокурор Екатеринбурга Светлана Казанцева объявила предостережение заместителю главы горадминистрации Алексею Бубнову и руководителям семи районных ДЭУ о недопустимости нарушений по зимнему содержанию дорог. Как уточнили в пресс-службе, прокуратурой города организован комплекс проверочных мероприятий, которые будут проводиться на системной основе во время всего зимнего периода.