Томские энергетики намерены отапливать дома и школы при помощи геотермальных источников

ТОМСК, 22 ноября. /ТАСС/. Компании АО "Томскэнергосбыт" (входит в группу компаний "Интер РАО") и ООО "Экоклимат" намерены производить тепловые насосы, использующие геотермальные источники, для отопления строящихся и социальных объектов в Томской области. Это снизит нагрузку на экологию и позволит до 85% сократить расходы на тепло в сибирском регионе, где минусовая температура наблюдается более шести месяцев в году, сообщили журналистам в пресс-службе АО "Томскэнергосбыт" в понедельник.

"Мы ставим перед собой цель создания экологически благоприятных проектов посредством освоения безграничного и возобновляемого ресурса - геотермального потенциала земли. Так, на пути эффективного и рационального использования природных ресурсов в партнерстве с "Экоклимат" мы внедрим в учреждениях тепловые насосы вместо традиционных котлов. Это позволит сократить расходы на тепло до 85% и, учитывая, что данный вид отопления помещений является одним из самых экологичных, мы сделаем еще один шаг навстречу защите окружающей среды", - приводятся в сообщении слова заместителя генерального директора по развитию и маркетингу АО "Томскэнергосбыт" Александра Братухина.

Соответствующее соглашение подписали представители обеих компаний. Они рассчитывают, что инновации будут выгодны для социальных учреждений и застройщиков. "Срок эксплуатации теплового насоса до полного износа составляет порядка 50 лет. Оборудование можно использовать абсолютно в любом месте, оно не токсично, является самым экономным автономным вариантом отопления, контролируемым с помощью смартфона или компьютера. К тому же, не зависит от роста цен на газ, уголь, дизель и другое топливо", - цитирует пресс-служба директора ООО "Экоклимат" Георгия Гранина.

"Томскэнергосбыт" является гарантирующим поставщиком Томской области. Осуществляет покупку и реализацию конечным потребителям электрической энергии на территории региона. Компания также предоставляет комплексное обслуживание средств измерения учета, оказывает услуги по реализации комплексного учета, осуществляет разработку, организацию и проведение энергосберегающих мероприятий.