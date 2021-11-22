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В Казани в часы пик увеличат количество проверяющих QR-коды у пассажиров метрополитена

Контролировать ситуацию во время наивысшей нагрузки транспорта будут четыре человека

КАЗАНЬ, 22 ноября. /ТАСС/. В метро Казани в часы пик будет увеличено число сотрудников, проверяющих наличие QR-кодов у пассажиров. Об этом сообщает МУП "Метроэлектротранс" в Telegram-канале в понедельник.

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"На данный момент в вестибюлях станций у рамок металлоискателей стоят по два сотрудника МУП "Метроэлектротранс". В час пик будет четыре человека, чтобы не создавать очереди и быстро пропускать пассажиров", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за полдня проверок QR-кодов на станциях метрополитена очередей не наблюдается.

В "Метроэлектротрансе" напомнили, что на предприятии идет набор контролеров QR-кодов в дирекцию сбора доходов и движения. "Уже сейчас трудоустроено 14 человек. Всего планируется набрать 44 человека", - говорится в сообщении.

На наземном транспорте также не фиксируется значительных задержек движения. "В случае, если попадаются пассажиры без QR-кодов, не выходят из транспорта и скандалят, водитель вызывает наряд полиции для разбирательства. На 15:00 задержек трамваев и троллейбусов нет", - говорится в сообщении.

С 22 ноября в Татарстане начало действовать постановление республиканского правительства, по которому при проезде в любом общественном транспорте (автобусы, электрический транспорт, метрополитен) нужно предъявить QR-код о вакцинации, медотводе или перенесенном заболевании за последние полгода. Исключение составят легковое такси и межрегиональные маршруты.

Теги
РоссияТатарстанПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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