В Казани в часы пик увеличат количество проверяющих QR-коды у пассажиров метрополитена

КАЗАНЬ, 22 ноября. /ТАСС/. В метро Казани в часы пик будет увеличено число сотрудников, проверяющих наличие QR-кодов у пассажиров. Об этом сообщает МУП "Метроэлектротранс" в Telegram-канале в понедельник.

"На данный момент в вестибюлях станций у рамок металлоискателей стоят по два сотрудника МУП "Метроэлектротранс". В час пик будет четыре человека, чтобы не создавать очереди и быстро пропускать пассажиров", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за полдня проверок QR-кодов на станциях метрополитена очередей не наблюдается.

В "Метроэлектротрансе" напомнили, что на предприятии идет набор контролеров QR-кодов в дирекцию сбора доходов и движения. "Уже сейчас трудоустроено 14 человек. Всего планируется набрать 44 человека", - говорится в сообщении.

На наземном транспорте также не фиксируется значительных задержек движения. "В случае, если попадаются пассажиры без QR-кодов, не выходят из транспорта и скандалят, водитель вызывает наряд полиции для разбирательства. На 15:00 задержек трамваев и троллейбусов нет", - говорится в сообщении.

С 22 ноября в Татарстане начало действовать постановление республиканского правительства, по которому при проезде в любом общественном транспорте (автобусы, электрический транспорт, метрополитен) нужно предъявить QR-код о вакцинации, медотводе или перенесенном заболевании за последние полгода. Исключение составят легковое такси и межрегиональные маршруты.