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Володин поручил подготовить поправки о наказании лихачей на дорогах в кратчайшие сроки

В свою очередь руководитель фракции "Единая Россия" Владимир Васильев предложил пригласить к этой работе экспертов, общественность, представителей автомобильного сообщества

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин на заседании Совета палаты в понедельник поднял вопрос об ужесточении наказания за хулиганство на дорогах, дал поручение подготовить соответствующие поправки в кратчайшие сроки. Об этом сообщила пресс-служба Думы.

"Володин поднял на Совете Думы вопрос об ужесточении наказания за хулиганство на дорогах. Дано поручение в кратчайшие сроки подготовить поправки в законодательство", - говорится в сообщении.

В свою очередь руководитель фракции "Единая Россия" Владимир Васильев рассказал о ходе работы над инициативой. Он также предложил пригласить к этой работе экспертов, общественность, представителей автомобильного сообщества.

Теги
Володин, Вячеслав ВикторовичРоссия
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