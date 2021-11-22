Володин поручил подготовить поправки о наказании лихачей на дорогах в кратчайшие сроки

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин на заседании Совета палаты в понедельник поднял вопрос об ужесточении наказания за хулиганство на дорогах, дал поручение подготовить соответствующие поправки в кратчайшие сроки. Об этом сообщила пресс-служба Думы.

"Володин поднял на Совете Думы вопрос об ужесточении наказания за хулиганство на дорогах. Дано поручение в кратчайшие сроки подготовить поправки в законодательство", - говорится в сообщении.

В свою очередь руководитель фракции "Единая Россия" Владимир Васильев рассказал о ходе работы над инициативой. Он также предложил пригласить к этой работе экспертов, общественность, представителей автомобильного сообщества.