В Якутии начали собирать заявки по федеральной программе благоустройства дворов

ЯКУТСК, 22 ноября. /ТАСС/. Власти Якутии объявили начало сбора заявок для участия в отборе по федеральной программе благоустройства 1 тыс. дворов на Дальнем Востоке. Об этом сообщила в ходе пресс-конференции в понедельник главный архитектор Якутии Ирина Алексеева.

"Сегодня мы с радостью сообщаем о старте нового проекта - "1 000 дворов" на Дальнем Востоке. [Он] инициирован Министерством [РФ] по развитию Дальнего Востока и Арктики по поручению [вице-премьера - полпреда президента России в ДФО] Юрия Петровича Трутнева. <…> Предусмотрены средства на благоустройство дворовых территорий, так называемых мини-парков. Республике Саха (Якутия) по этому проекту предусматривается 846 млн рублей на благоустройство не менее 121 дворовой территории", - сказала Алексеева.

По словам Алексеевой, часто дворы находятся в аварийном состоянии, отсутствует освещение. "Когда мы благоустраиваем дворовые территории, до сих пор у нас практика несмотря на то, что такие проекты довольно неплохо финансируются, очень часто, к сожалению, <…> обустраиваются примитивные детские площадки. Отсутствуют отдельные зоны отдыха и спорта, недостаточно мы уделяем внимание озеленению, не учитываем климатические особенности", - сказала она.

Она отметила, что на данный момент подготовлены условия участия в конкурсном отборе для муниципальных образований. "Цели проекта "1 000 дворов" на Дальнем Востоке - перейти постепенно к содержательной части, от 1 тыс. дворов к 1 тыс. так называемым мини-паркам. То есть мы должны создавать пространства, актуальные для всех возрастных групп, не только создания детских площадок в любой сезон", - уточнила Алексеева.

В конкурсе могут участвовать муниципальные образования, в состав которых входят населенные пункты с численностью населения свыше 1 тыс. человек и имеющие круглогодичную транспортно-логистическую схему. Первый этап со сбором предложений жителей стартовал 22 ноября и продлится до 5 декабря 2021 года. Второй этап, предполагающий подготовку документов администрации муниципальных образований и их направления организатору проекта, продлится с 6 декабря до 12 декабря. "В связи с краткими сроками - это всего лишь один строительный сезон - арктические улусы (районы - прим. ТАСС) пока не попадают в эту программу", - уточнила главный архитектор региона.

В сентябре вице-премьер - полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев анонсировал реновацию тысячи дворов в населенных пунктах Дальнего Востока. На эти цели будет выделено порядка 7 млрд рублей из федерального бюджета. Программа благоустройства 1 тыс. дворов на Дальнем Востоке предполагает обновление дворовой инфраструктуры и создание пространств для отдыха и развития рядом с домом.