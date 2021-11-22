Число выявляемых внебольничных пневмоний снилось на четверть на Ставрополье

СТАВРОПОЛЬ, 22 ноября. /ТАСС/. Количество выявляемых медиками внебольничных пневмоний в Ставропольском крае за неделю снизилось на четверть. Число госпитализаций пациентов с коронавирусом в регионе также снижается, сообщил в понедельник губернатор Владимир Владимиров.

"Она (ситуация с заражаемостью коронавирусом - прим. ТАСС) остается непростой, но появляются некоторые позитивные тенденции, которые фиксирует краевой Минздрав. Хотя число выявленных случаев коронавируса остается сравнительно высоким, количество пневмоний и госпитализаций становится меньше. Показатель внебольничных пневмоний снизился за неделю на 24,8%", - написал он на своей странице в Instagram.

Пневмония - одно из возможных осложнений при коронавирусе. По данным краевого правительства, в последние три дня показатель ежесуточной смертности пациентов с коронавирусом впервые за долгое время опустился ниже 40.

"По оценкам медиков, существенную роль в этом сыграли локальные ограничительные меры, но главное - это проводимая прививочная кампания. На сегодняшний день иммунизацию от COVID-19 в крае полностью завершили почти 829 тыс. человек. Это важный результат для формирования в крае коллективного иммунитета к COVID-19. Но мы все еще на пути к нему. Количество сделавших прививку в крае должно стать, как минимум, вдвое большим", - отметил Владимиров.

По данным краевого оперативного штаба, с начала пандемии на Ставрополье выявили 108 780 случаев коронавируса, выздоровели 82 723 человека. Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, в крае с начала пандемии скончались 4 922 пациента. Лечение в стационаре получают 3 904 человека, из них 453 находятся в тяжелом состоянии. В медучреждениях края число свободных коек, задействованных для лечения пневмонии и коронавируса, составляет 24%.