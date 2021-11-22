Локдауны в Европе, QR-коды в казанском транспорте. Главное о коронавирусе за 22 ноября

Россия
- Всего зафиксировано 9 366 839 случаев заражения, из них новых — 35 681 (минимум с 24 октября). За сутки умер 1 241 человек, за весь период — 265 336.
- Президент России Владимир Путин, прошедший накануне ревакцинацию "Спутником Лайт", нормально чувствует себя после прививки, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
- В Татарстане начали действовать QR-коды в общественном транспорте. Республика стала первым российским регионом с подобной системой ограничений. За утро из казанского транспорта высадили более 500 человек без кодов.
- В Югре ввели режим самоизоляции для непривитых жителей четырех муниципалитетов.
- В Санкт-Петербурге выявили минимальное число заражений с 12 октября (2 215 случаев).
Москва
- Всего зафиксировано 1 921 419 случаев заражения, из них новых — 2 786 (минимум с 16 ноября). Госпитализированы 848 человек.
Мир
- Всего зафиксировано более 257,7 млн случаев заражения, умерли 5 154 066 человек (данные Университета Джонса Хопкинса).
- Австрия на три недели уходит на четвертый локдаун за пандемию.
- В Чехии и Словакии ввели локдауны для непривитых.
- Власти Франции заявили о стремительном начале пятой волны в стране.