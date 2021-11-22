Локдауны в Европе, QR-коды в казанском транспорте. Главное о коронавирусе за 22 ноября

Володин поручил подготовить поправки о наказании лихачей на дорогах в кратчайшие сроки

В свою очередь руководитель фракции "Единая Россия" Владимир Васильев предложил пригласить к этой работе экспертов, общественность, представителей автомобильного сообщества

Читать полностью