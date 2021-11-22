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Крупнейшая за время пандемии партия "Спутника Лайт" поступила во Владимирскую область

Она включает в себя свыше 46 тыс. доз

ВЛАДИМИР, 22 ноября. /ТАСС/. Крупнейшая с начала пандемии партия вакцины от коронавируса "Спутник Лайт" поступила во Владимирскую область. Она включает в себя свыше 46 тыс. доз. Об этом сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе администрации региона.

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"Во Владимирскую область поступило более 46 тыс. доз вакцины "Спутник Лайт". Это самая крупная партия вакцины "Спутник Лайт", поступившая во Владимирскую область. За весь период пандемии новой коронавирусной инфекции в наш регион поставлено свыше 176 тыс. доз этого препарата, а всего поступило более 713 тыс. доз различных вакцин от коронавируса", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, во Владимирской области запланировано привить не менее 80% взрослого населения. Это более 874 тыс. жителей региона. Первый этап вакцинации прошли свыше 497 тыс. человек, из них более 423 тыс. завершили курс вакцинации. От плана вакцинации привито почти 57% взрослого населения.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе с начала пандемии зарегистрировано 69 928 случаев заболевания, выздоровели 53 980 человек, отмечено 2 415 смертельных случаев. Уровень коллективного иммунитета составляет 36,8%.

Теги
РоссияВладимирская областьПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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