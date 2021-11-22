Крупнейшая за время пандемии партия "Спутника Лайт" поступила во Владимирскую область

ВЛАДИМИР, 22 ноября. /ТАСС/. Крупнейшая с начала пандемии партия вакцины от коронавируса "Спутник Лайт" поступила во Владимирскую область. Она включает в себя свыше 46 тыс. доз. Об этом сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе администрации региона.

"Во Владимирскую область поступило более 46 тыс. доз вакцины "Спутник Лайт". Это самая крупная партия вакцины "Спутник Лайт", поступившая во Владимирскую область. За весь период пандемии новой коронавирусной инфекции в наш регион поставлено свыше 176 тыс. доз этого препарата, а всего поступило более 713 тыс. доз различных вакцин от коронавируса", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, во Владимирской области запланировано привить не менее 80% взрослого населения. Это более 874 тыс. жителей региона. Первый этап вакцинации прошли свыше 497 тыс. человек, из них более 423 тыс. завершили курс вакцинации. От плана вакцинации привито почти 57% взрослого населения.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе с начала пандемии зарегистрировано 69 928 случаев заболевания, выздоровели 53 980 человек, отмечено 2 415 смертельных случаев. Уровень коллективного иммунитета составляет 36,8%.