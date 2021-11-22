В СПЧ выступили против запрета упоминания в СМИ национальности преступников

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Комиссия по свободе информации и правам журналистов Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) в понедельник выступила против законопроекта о запрете упоминания в СМИ сведений о национальной принадлежности лиц, причастных к совершению преступлений. Об этом ТАСС заявил глава комиссии Павел Гусев.

"Считаю это грубым попранием закона о СМИ и Конституции РФ. Сегодня комиссия СПЧ по свободе слова и защите журналистов приняла решение против этого закона. Мы считаем, что этот закон усугубляет ситуацию и внесет раздор. Более того, для преступной среды создаются благоприятные условия, под которыми можно скрываться и совершать различные злодеяния", - сказал он.

Гусев добавил, что органы власти в регионах, напротив, должны знать, как и по каким мотивам создаются национальные преступные группировки, проводить работу именно на этой основе. "Сокрытие всех этих фактов приведет к ухудшению ситуации по преступности нацменьшинств", - отметил он.

Ранее парламент Чеченской Республики внес в Госдуму законопроект о запрете распространение в СМИ сведений о национальной принадлежности и вероисповедании лиц, причастных к совершению преступлений. По словам авторов инициативы, установление запрета на распространение таких сведений в СМИ обусловлено необходимостью сохранения межнационального и межконфессионального согласия и мира на территории России.