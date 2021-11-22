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В Заполярье в два раза увеличат размер выплаты для приехавших работать в регион врачей

Размер выплаты составит 1 млн рублей

МУРМАНСК, 22 ноября. /ТАСС/. Правительство Мурманской области в два раза увеличит размер единовременной выплаты, так называемых подъемных, для врачей и медперсонала, приезжающих работать в регион. Об этом сообщили в понедельник в министерстве информационной политики Заполярья со ссылкой на губернатора Андрея Чибиса.

"Мы выдадим 90 квот медицинским работникам, которые отработают пять лет в Мурманской области. Так, врачам удвоим выплату, и они получат 1 млн рублей, раньше это было 500 тысяч. И среднему персоналу - 500 тыс. рублей, ранее было 300 тыс. ", - приводится в сообщении министерства заявление губернатора, которое он озвучил на оперативном совещании в правительстве Мурманской области.

Губернатор добавил, что в случае нехватки 90 квот, их количество может быть увеличено. Выплаты начнутся с 2022 года.

Теги
Мурманская областьЧибис, Андрей ВладимировичПандемия COVID-19
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