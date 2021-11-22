В Ленобласти будут компенсировать медработникам оплату арендованного жилья

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 ноября. /ТАСС/. Медицинские работники Ленобласти смогут получать ежемесячные компенсации из бюджета региона за оплату арендованного жилья, размер выплаты будет достигать 15 тыс. рублей. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба администрации Ленинградской области.

"С 2022 года медицинские работники Ленинградской области смогут получать ежемесячную компенсацию за оплату арендованного жилья. Обязательство по обеспечению медработников жильем содержится в региональном законе "О дополнительных социальных гарантиях и стандартах в Ленинградской области". "Закон о 47 гарантиях" инициировал губернатор региона Александр Дрозденко, в этом году он был принят законодательным собранием. Из бюджета региона будет компенсироваться арендная плата - до 15 тысяч рублей ежемесячно. Если стоимость аренды жилья превышает эту сумму, сотрудник медучреждения будет доплачивать разницу самостоятельно", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, к концу 2021 года в каждой больнице района будет создана комиссия, которая рассмотрит заявки от сотрудников и даст рекомендации главному врачу, после этого будут сформированы списки претендентов на компенсацию. В Ленобласти уже действует ряд мер для поддержки медработников, так, молодым специалистам, поступающим на работу после учебных заведений, выплачиваются "подъемные", а также в течение трех лет ежегодно по 56,5 тыс. рублей. Врачам производятся разовые выплаты по 100 тыс. рублей, средним медицинским работникам - по 50 тыс. рублей. Кроме этого, за счет средств из регионального бюджета медработникам приобретается жилье.

"Мы надеемся, что это будет хорошей поддержкой для медиков. Возможно, кто-то захочет переехать семьей и арендовать не квартиру, а дом, но даже в этом случае частичная компенсация пойдет на пользу семейному бюджету", - процитировали в пресс-службе главу комитета по здравоохранению Ленобласти Сергея Вылегжанина.

"Закон о 47 гарантиях" - проект областного закона о социальных гарантиях, которые касаются сфер здравоохранения, комфортной среды, образования, социальной защиты, экологии, экономики и культуры. Инициирован губернатором Ленобласти для выравнивания качества жизни во всех городах, районах, поселках и деревнях области.