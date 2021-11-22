Умер археолог, руководивший раскопками в Херсонесе и на трассе "Таврида"

СЕВАСТОПОЛЬ, 22 ноября. /ТАСС/. Один из ведущих в РФ специалистов по римскому периоду в Восточной Европе, доктор исторических наук Олег Шаров ушел из жизни, сообщили в понедельник в пресс-службе Института археологии РАН. В последние годы он участвовал в руководстве раскопками на трассе "Таврида" и разведками в Южном пригороде Херсонеса Таврического.

"21 ноября 2021 года после тяжелой болезни ушел из жизни Олег Васильевич Шаров, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института археологии РАН, автор более 200 опубликованных научных работ на нескольких языках, в том числе трех больших монографий. Один из наиболее ярких представителей "ленинградской" археологической школы, <…> Олег Васильевич был непревзойденным специалистом в области изучения "варварских" древностей римского времени в Восточной Европе", - говорится в сообщении.

Уточняется, что его книги "надолго останутся основополагающими для изучения древней истории народов" этого периода. В частности, труды касаются могильника Чатыр-Даг, написана в соавторстве обзорная монография о Северном Причерноморье в позднеримское время и в эпоху переселения народов.

По данным института, Шаров руководил работами на раскопках Пантикапея (столица древнего Боспорского царства, на этом месте сейчас находится город Керчь) в 1990 и 1993 годах, а также в других районах Крыма: на южном берегу, на Чатыр-Даге и Таракташе в 1994-1996, 2000-2018 годах. Также - на хоре Херсонеса (на этом месте сейчас город Севастополь) в 1991 и 1992 годах, на поселениях черняховской культуры в Молдавии в 1987-1989, 1997-2001 годах. При этом полевая деятельность ученого не ограничивалась югом Восточной Европы - он также принимал участие в раскопках археологических памятников Сибири, российской Арктики, Ленинградской области.

"В 2018 году О. В. Шаров перешел на работу в ИА РАН. В это время в Крыму и на Тамани в связи с грандиозным строительством (возведение Крымского моста и прокладка магистрали "Таврида" - прим. ТАСС) разворачиваются масштабные спасательные раскопки археологических памятников. Поэтому Олег Васильевич сразу же активно включился в эти работы в качестве заместителя начальника Крымской экспедиции ИА РАН, при этом он лично "на земле" руководил раскопками и одновременно оперативно организовал двухтомную публикацию первых результатов работ Крымской экспедиции. <…> В 2020-2021 годах Олег Васильевич - начальник Комплексной Херсонесской археологической экспедиции ИА РАН. К сожалению, эта работа осталась незавершенной, как и многие другие проекты нашего друга, безвременно ушедшего в расцвете творческих сил", - добавили в пресс-службе.