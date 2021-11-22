Более 40% перенесших коронавирус в Екатеринбурге прошли лечение в центре реабилитации

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 ноября. /ТАСС/. Центр респираторной реабилитации Екатеринбурга принял 44% пациентов, переболевших COVID-19. Об этом сообщила руководитель Центра респираторной реабилитации пациентов, перенесших новую коронавирусную инфекцию, заведующая пульмонологическим отделением "Новой больницы" Наталья Эсаулова на пресс-конференции в Уральском информационном центре ТАСС в понедельник.

"Говоря о городе Екатеринбурге, через наш центр респираторной реабилитации прошло 44% переболевших. Это с первого пациента, который был зарегистрирован в марте 2020 года, по ноябрь", - сказала Эсаулова.

Руководитель центра отметила, что центр начал работать в июле 2020 года, на сегодняшний день через него прошли более 13,5 тыс. пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию.

Как отметил главный внештатный специалист-пульмонолог Министерства здравоохранения Свердловской области, профессор кафедры фтизиатрии и пульмонологии Уральского государственного медицинского университета Минздрава России, научный руководитель клиники Медицинского объединения "Новая больница" Игорь Лещенко, все переболевшие ковидом нуждаются в реабилитационных мероприятиях. Однако обращаться за медицинской помощью нужно не всем, в частности это касается перенесших вирус в легкой форме.

Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 173 484. Общее число выписанных достигло 152 983, умер 8 161 пациент.