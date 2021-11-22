Средний уровень коллективного иммунитета к ковиду в Роскосмосе превысил 70%

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Средний уровень иммунитета сотрудников предприятий Роскосмоса к коронавирусу превысил 70%, при этом в центральном аппарате он превышает 96%, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе госкорпорации.

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"Средний уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в организациях ракетно-космической промышленности превысил 70%, следует из данных, предоставленных оперативным штабом госкорпорации "Роскосмос". <…> В центральном аппарате <...> показатель иммунизации превышает 96%", - отметили в пресс-службе.

Самые высокие показатели иммунизации (от 75%) наблюдаются в АО "ЦНИИмаш", ПАО "РКК "Энергия", ФГБУ "НИИ ЦПК им. Ю.А. Гагарина", АО "Российские космические системы", АО "НПО Лавочкина", АО "РКЦ Прогресс", ФГУП "НПЦАП".

По данным федерального оперативного штаба на 19 ноября, в России уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции превысил 50%. Полный цикл вакцинации от ковида в стране был проведен 58,7 млн раз. Роспотребнадзор ранее уточнял, что для достижения коллективного иммунитета от коронавируса в РФ необходимо привить не менее 80% взрослого населения.