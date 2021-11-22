Умер бывший главред газеты "Московский комсомолец" Игорь Бугаев

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Бывший главный редактор газеты "Московский комсомолец" и экс-председатель комитета по культуре города Москвы Игорь Бугаев умер в возрасте 88 лет. Как сообщается в понедельник на сайте издания, предварительной причиной смерти стал инфаркт.

"Бывший главный редактор газеты "Московский комсомолец", заместитель председателя исполкома Моссовета, экс-председатель комитета по культуре города Москвы Игорь Бугаев скончался в Москве. Предварительная причина смерти - инфаркт. Игорь Борисович умер на 89 году жизни", - говорится в сообщении.

Игорь Бугаев родился в 1933 году. Он проработал в газете с 1958 по 1968 годы, указано на ее сайте. С 1987 по 2001 годы он руководил комитетом по культуре Москвы.