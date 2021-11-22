В московской школе прошел квиз, основанный на материалах проекта "Россия - Моя история"

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Первый исторический квиз, основанный на ранее не опубликованных материалах мультимедийного исторического парка "Россия - Моя история", прошел в московской школе в ТиНАО для учеников 8 и 9 классов. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе парка.

При составлении квиза применялась технология эдьютейнмента, основанная на концепции получения знаний через развлечение. Школьники увидели 10 короткометражных авторских фильмов об истории династии Романовых и Рюриковичей с цифровыми реконструкциями и трехмерной графикой, а также проверили новые знания в интеллектуальной эстафете.

"Мы посчитали, что если соединить дух соревнования с уникальными разработками проекта "Россия - Моя история", получится мощный и эффективный образовательный инструмент, который к тому же легче воспринимается учениками как внеклассное мероприятие. Уже сейчас мы получаем десятки предложений о проведении квиза на площадках московских школ и планируем провести их бесплатно", - рассказал первый заместитель директора Фонда новых форм развития образования Александр Тарасов.

Провести первый мультимедийный исторический квиз помогли представители волонтерского корпуса "Наследники", специализирующегося на поддержке просветительских проектов.

"К историческому квизу мы успели немного подготовиться. Безусловно, это очень интересный формат, он развивает работу в коллективе и интеллектуальные навыки определенно поднимаются, потому что узнаешь новую информацию. Однозначно хотелось бы, чтобы проводились такие форматы обучения и по другим предметам, например география и обществознание", - отметил ученик 9 класса.

Проект создан для продвижения мультимедийного контента в школах страны и ставит своей целью помочь учителям истории и обществознания проводить интересные внеклассные мероприятия с использованием ярких визуальных образов, геймификации для более качественного погружения в исторический материал. Специалисты в сфере образования считают его эффективным не только для усвоения материала программы, но и для социализации подростков в командной работе в духе соревнования.