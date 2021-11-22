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Пять новых метеостанций установили на дорогах Ямала для контроля за погодными условиями

Дорожные службы смогут спрогнозировать гололед или своевременно очистить дорогу от осадков

ТАСС, 22 ноября. Инновационные дорожные метеостанции появились на региональных трассах Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). Благодаря данным, полученным с метеокомплексов, дорожные службы смогут спрогнозировать гололед или своевременно очистить дорогу от осадков, сообщили в пресс-службе регионального правительства в понедельник.

Ранее сообщалось, что метеостанции будут введены в эксплуатацию к концу осени. Два таких устройства уже установлены на дороге Салехард-Аэропорт и на подъезде к селу Аксарка.

"Станции установлены на участках ж/д станция Ныда - Пангоды и Коротчаево - Новый Уренгой. Установка последней метеостанции ведется на дороге Надым - Салехард. <…> Метеостанция отслеживает такие параметры, как температура и влажность воздуха, тип и интенсивность осадков, атмосферное давление, направление ветра, толщина слоя воды на поверхности. С помощью собранных данных можно спрогнозировать метеопрогноз на ближайшие два-три дня", - говорится в сообщении.

Устройство представляет собой комплекс, состоящий из набора датчиков для автоматического измерения метео- и дорожных параметров, а также видеосистемы, которая в реальном времени передает изображение о состоянии участка.

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РоссияЯмало-Ненецкий автономный округ
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