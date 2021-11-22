Пять новых метеостанций установили на дорогах Ямала для контроля за погодными условиями

ТАСС, 22 ноября. Инновационные дорожные метеостанции появились на региональных трассах Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). Благодаря данным, полученным с метеокомплексов, дорожные службы смогут спрогнозировать гололед или своевременно очистить дорогу от осадков, сообщили в пресс-службе регионального правительства в понедельник.

Ранее сообщалось, что метеостанции будут введены в эксплуатацию к концу осени. Два таких устройства уже установлены на дороге Салехард-Аэропорт и на подъезде к селу Аксарка.

"Станции установлены на участках ж/д станция Ныда - Пангоды и Коротчаево - Новый Уренгой. Установка последней метеостанции ведется на дороге Надым - Салехард. <…> Метеостанция отслеживает такие параметры, как температура и влажность воздуха, тип и интенсивность осадков, атмосферное давление, направление ветра, толщина слоя воды на поверхности. С помощью собранных данных можно спрогнозировать метеопрогноз на ближайшие два-три дня", - говорится в сообщении.

Устройство представляет собой комплекс, состоящий из набора датчиков для автоматического измерения метео- и дорожных параметров, а также видеосистемы, которая в реальном времени передает изображение о состоянии участка.