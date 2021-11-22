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В псковских школах количество классов, отправленных на карантин, увеличилось в пять раз

Их число достигло 66

ПСКОВ, 22 ноября. /ТАСС/. Количество классов в школах Псковской области, находящихся на карантине из-за коронавируса, за неделю увеличилось более чем в пять раз. На данный момент их число достигло 66, сообщила в понедельник пресс-служба администрации региона.

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"На карантине из-за новой коронавирусной инфекции в Псковской области находится 66 классов в 35 школах. COVID-19 болеют 35 учителей и 40 воспитателей региона", - отмечается в сообщении. Неделю назад власти региона сообщали о том, что на карантине из-за коронавирусной инфекции в Псковской области находится 12 классов в 11 школах.

По данным регионального оперштаба, в Псковской области общее число заразившихся коронавирусом с начала пандемии составляет 64 340, выздоровели 55 109 человек, 1 025 умерли. С 30 октября в регионе действует система QR-кодов. С 25 октября введен запрет на посещение несовершеннолетними без сопровождения родителей торговых центров. заведений общепита и организации досуга.

Теги
РоссияПсковская областьПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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