Регулятор ЕС приступил к оценке использования бустерной дозы вакцины Janssen

ГААГА, 22 ноября. /ТАСС/. Европейское агентство лекарственных средств (EMA) приступило к оценке заявки для использования бустерной дозы вакцины Janssen, вводимой как минимум два месяца после первой дозы лицам в возрасте старше 18 лет. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении регулятора ЕС.

Агентство, в частности, планирует оценить данные клинических испытаний, в ходе которых более 14 тыс. взрослых получили вторую дозу вакцины Janssen или плацебо два месяца спустя введения первой дозы. Рекомендация должна быть вынесена в течение нескольких недель, если EMA не потребуется дополнительных данных.

Ранее EMA допустила использование бустерных доз вакцин от коронавируса Comirnaty производства американской фирмы Pfizer и ее германского партнера BioNTech и Spikevax производства американской компании Moderna. Однако окончательное решение по вопросу применения бустеров оставлено за национальными регуляторами.