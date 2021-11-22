Более 100 школьных автобусов передали для образовательных учреждений Удмуртии

ТАСС, 22 ноября. Власти Удмуртии закупили более 100 школьных автобусов на общую сумму 266 млн рублей и передали их представителям городов и районов республики. Об этом в понедельник сообщается на сайте регионального правительства.

"Впервые мы выдаем крупную партию автобусов для школ и закрываем потребность за 2021 год. Мы закупили 110 автобусов на общую сумму 266 млн рублей. Деньги выделили из федерального бюджета во исполнение поручений президента России Владимира Путина. Это 71 автобус марки ПАЗ, 36 единиц техники марки ГАЗ, и три автобуса УАЗ. Все автобусы 2021 года выпуска, снабжены тахографами, системой ГЛОНАСС, всем необходимым оборудованием, которые отвечают за безопасность", - цитируются в сообщении слова министра образования Светлана Болотникова, которая вручала ключи от нового школьного транспорта.

Также Болотникова отметила, что на данный момент в Удмуртии по 600 школьным маршрутам ежедневно курсируют более 300 автобусов. В последние годы, благодаря обновлению автопарка, было запущено 16 новых школьных маршрутов. В следующем году планируется заменить порядка 60 автобусов.

В 2020 году в Удмуртию поступило 37 школьных автобусов различных модификаций на общую сумму более 79 млн рублей. Всего за последние три года школьный автопарк Удмуртии пополнился на 221 единицу техники.