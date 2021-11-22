В ДУМ РФ поддержали законопроект о запрете упоминания в СМИ национальности преступников

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Внесенный в Госдуму законопроект о запрете на распространение в СМИ сведений о национальной принадлежности и вероисповедании преступников - своевременная и правильная инициатива, она поможет сохранению мира и согласия в обществе. Такое мнение высказал ТАСС заместитель председателя Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ Рушан Аббясов.

Ранее в понедельник парламент Чеченской Республики внес в Думу проект закона о запрете на распространение в СМИ и интернете сведений о национальной принадлежности и вероисповедании лиц, причастных к совершению преступлений.

"Я думаю, это правильная инициатива, внесенная в Госдуму с тем, чтобы в нашей многонациональной, многорелигиозной стране не развивать фобию, раздор между представителями тех или иных народов", - сказал Аббясов.

Он отметил, что позиция ДУМ РФ заключалась и заключается в том, что "у преступления нет национальности и нет вероисповедания", и те, кто преступают закон, делают это совсем не потому, что их призывают к этому вера или какие-то национальные традиции. "С точки зрения религии, ты не должен причинять вреда окружающим, вне зависимости от того, кто перед тобой стоит", - отметил собеседник агентства.

Однако сегодня, признал Аббясов, сразу же, как только где-то совершается какое-то преступление, греховное деяние, которое осуждают, в том числе, и в мусульманском сообществе, в СМИ зачастую делается акцент на национальности или вероисповедании преступников.

"Наша задача и миссия - сохранить мир и согласие в обществе. Конечно же, мы всегда, когда видим какие-то преступления, их осуждаем и призываем и молодежь ни в коем случае не поддаваться на провокации, и не считать, что это такая плохая нация, такой плохой народ или представители той или иной религии <...>. Нет плохих народов или плохой религии, а есть люди, которые нарушают общепринятые устои", - заключил замглавы ДУМ РФ.