ВОЗ рекомендовала использовать российскую тест-систему на коронавирус в качестве эталона

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала использовать российскую тест-систему AmpliTest, разработанную Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА) России, в качестве эталонного метода для выявления коронавирусной инфекции. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба ФМБА.

"Испытания были организованы Институтом Микробиологии им. Роберта Коха. На основании результатов, полученных в ходе тренинга экспертом Института им. Роберта Коха Кристиной Доминго-Карраско, было предложено использовать тест-систему ЦСП [Центра стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками здоровья] ФМБА России в качестве эталонного метода для выявления случаев SARS-CoV-2", - говорится в сообщении.

Руководитель ФМБА Вероника Скворцова отметила, что испытания показали, что тесты, произведенные агентством, являются одними из наиболее чувствительных и специфичных на российском рынке и рынке стран СНГ.

"По итогам испытаний были сделаны выводы о том, что наборы производства ЦСП ФМБА России имеют лучшую результативность в образцах с более низкой вирусной нагрузкой, поэтому обеспечивают более высокую чувствительность и более высокую дискриминативную способность для обнаружения отрицательных и слабоположительных образцов", - приводит ее слова пресс-служба ФМБА.

AmpliTest является тест-системой, которая позволяет выявлять наиболее значимые генетические линии вируса коронавирусной инфекции. По данным ФМБА, тест-система позволяет выявить РНК коронавируса даже в инкубационном периоде и у бессимптомных носителей. Система получила регистрационное удостоверение в июле.