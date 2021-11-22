Центр компетенций "Россия - страна возможностей" открыли на базе ОмГТУ

ОМСК, 22 ноября. /ТАСС/. Президентская платформа "Россия - страна возможностей" открыла центр оценки и развития управленческих компетенций на базе Омского государственного технического университета (ОмГТУ). Об этом сообщила в понедельник пресс-служба вуза.

"Достичь стратегических целей без развития кадрового потенциала невозможно. В первую очередь, кадрового потенциала молодежи, в формирование которого существенный вклад вносят ВУЗы. Задача центра компетенций, открываемого сегодня на площадке ОмГТУ - синергия трех основополагающих сфер кадрового благополучия в регионе: государства, бизнеса и профессионального образования. Выбор ОмГТУ в качестве площадки центра компетенций не случаен. Университет вовлечен в региональную повестку и принимает участие в разработке концепции социально-экономического развития Омской области до 2030 года", - цитирует пресс-служба вице-председателя правительства Омской области Дмитрия Ушакова.

По мнению и. о. ректора ОмГТУ Дмитрия Маевского, сегодня для построения успешной карьеры необходимо обладать надпрофессиональными компетенциями, развиваться личностно и получать знания в смежных областях. "Развитию гибких навыков студентов способствует открытие на базе Омского государственного технического университета центра оценки и развития управленческих компетенций. Он станет платформой для взаимодействия обучающихся, работодателей, региональной власти и, конечно, повысит эффективность трудоустройства выпускников высших учебных заведений Омской области", - приводит пресс-служба слова Маевского.

Заместитель директора департамента государственной политики в сфере высшего образования Министерства науки и высшего образования РФ Леонид Секачев отметил, что в России на данный момент уже действуют 12 таких центров, в которых студенты могут пройти диагностику своих деловых и надпрофессиональных навыков, сформировать индивидуальную траекторию развития. "Минобрнауки, безусловно, поддержит развитие данного проекта, который будет способствовать дальнейшему трудоустройству студентов и заинтересует работодателей", - цитирует Секачева пресс-служба.

Президентская платформа "Россия - страна возможностей" была создана по инициативе президента РФ Владимира Путина, который возглавляет наблюдательный совет организации. Ее ключевые цели: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России. Платформа в 2021-2022 гг. планирует открыть более 25 центров компетенций на базе университетов. К 2023 году организация намерена открыть в российских вузах не менее 75 центров оценки компетенций и оценить навыки порядка 300 тыс. студентов.