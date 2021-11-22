Власти Дели разрешили работу стройплощадок после незначительного уменьшения смога

НЬЮ-ДЕЛИ, 22 ноября. /ТАСС/. Власти национального столичного округа Дели, в состав которого входит Нью-Дели, сняли запрет на проведение строительных работ после зафиксированного за последние сутки незначительного уменьшения смога, но оставили в силе ограничения на въезд грузовиков и работу учебных заведений и офисов. Об этом сообщила в понедельник газета Times of India со ссылкой на министра окружающей среды округа Гопала Рая.

"Были дни, когда индекс качества воздуха превышал отметку 600. Мы предприняли меры, чтобы уменьшить загрязнение воздуха, изменилось направление ветра, ввиду улучшения воздуха и неудобств, доставленных рабочим, мы решили снять запрет на строительные и демонтажные работы", - цитирует издание заявление министра.

В понедельник индекс качества воздуха (ИКВ) в Нью-Дели понизился с "крайне опасно загрязненного" (более 400) до "опасно загрязненного" (329). Этот показатель превышал отметку 400 с начала ноября. Хорошим воздух считается при ИКВ от 0 до 50.

Министр напомнил о необходимости соблюдать меры для предотвращения смога, в частности на стройках площадью более 20 тыс. квадратных метрах регулярно должна разбрызгиваться вода. По словам Рая, власти в ближайшие дни с учетом метеопрогнозов также рассмотрят возможность отменить ограничения на въезд в Нью-Дели грузовиков. Пока же запрет на въезд большегрузных автомобилей продолжит действовать до 26 ноября. "Важно следить за ситуацией и состоянием воздуха и после этого принимать решение о расширении, либо ослаблении ограничений", - подчеркнул он. Рай отметил, что вредные выхлопы автотранспорта являются одной из основных причин смога в столице. Он также сообщил, что правительство Дели намерено и дальше способствовать тому, чтобы как можно больше столичных жителей пересели с личных автомобилей на общественный транспорт.

Ограничения, введенные властями Дели из-за смога, продолжат действовать для учащихся школ и колледжей, они пока останутся на дистанционном обучении. По словам Рая, правительство вернется к обсуждению возможности очных занятий на совещании в среду. Удаленно продолжат работать и сотрудники государственных учреждений и офисов коммерческих компаний.

Осень в индийской столице ежегодно отмечается высокой концентрацией вредных веществ в атмосфере. Одной из причин смога, помимо интенсивного автомобильного движения, является массовое сжигание фермерами стерни и соломы на полях вокруг города после сбора урожая.