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Власти Дели разрешили работу стройплощадок после незначительного уменьшения смога

Индекс качества воздуха в Нью-Дели понизился с "крайне опасно загрязненного" до "опасно загрязненного"

НЬЮ-ДЕЛИ, 22 ноября. /ТАСС/. Власти национального столичного округа Дели, в состав которого входит Нью-Дели, сняли запрет на проведение строительных работ после зафиксированного за последние сутки незначительного уменьшения смога, но оставили в силе ограничения на въезд грузовиков и работу учебных заведений и офисов. Об этом сообщила в понедельник газета Times of India со ссылкой на министра окружающей среды округа Гопала Рая.

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"Были дни, когда индекс качества воздуха превышал отметку 600. Мы предприняли меры, чтобы уменьшить загрязнение воздуха, изменилось направление ветра, ввиду улучшения воздуха и неудобств, доставленных рабочим, мы решили снять запрет на строительные и демонтажные работы", - цитирует издание заявление министра.

В понедельник индекс качества воздуха (ИКВ) в Нью-Дели понизился с "крайне опасно загрязненного" (более 400) до "опасно загрязненного" (329). Этот показатель превышал отметку 400 с начала ноября. Хорошим воздух считается при ИКВ от 0 до 50.

Министр напомнил о необходимости соблюдать меры для предотвращения смога, в частности на стройках площадью более 20 тыс. квадратных метрах регулярно должна разбрызгиваться вода. По словам Рая, власти в ближайшие дни с учетом метеопрогнозов также рассмотрят возможность отменить ограничения на въезд в Нью-Дели грузовиков. Пока же запрет на въезд большегрузных автомобилей продолжит действовать до 26 ноября. "Важно следить за ситуацией и состоянием воздуха и после этого принимать решение о расширении, либо ослаблении ограничений", - подчеркнул он. Рай отметил, что вредные выхлопы автотранспорта являются одной из основных причин смога в столице. Он также сообщил, что правительство Дели намерено и дальше способствовать тому, чтобы как можно больше столичных жителей пересели с личных автомобилей на общественный транспорт.

Ограничения, введенные властями Дели из-за смога, продолжат действовать для учащихся школ и колледжей, они пока останутся на дистанционном обучении. По словам Рая, правительство вернется к обсуждению возможности очных занятий на совещании в среду. Удаленно продолжат работать и сотрудники государственных учреждений и офисов коммерческих компаний.

Осень в индийской столице ежегодно отмечается высокой концентрацией вредных веществ в атмосфере. Одной из причин смога, помимо интенсивного автомобильного движения, является массовое сжигание фермерами стерни и соломы на полях вокруг города после сбора урожая.

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