ЦИК Чувашии отказала в регистрации инициаторам проведения референдума о QR-кодах

ТАСС, 22 ноября. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Чувашии отказалась зарегистрировать инициативную группу по проведению референдума по применению QR-кодов. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба ЦИК республики.

"ЦИК Чувашии 22 ноября отказала в регистрации инициативной группы по проведению республиканского референдума по применению на территории региона QR-кодов. Решение об отказе принято большинством голосов", - отмечается в сообщении.

По информации ЦИК, активисты неправильно оформили место жительства членов инициативной группы. Они указали только числовые значения без пояснений - дом это, корпус или квартира. "Инициаторы референдума предлагают выразить отношение к установлению запрета при осуществлении гражданами своих прав и свобод человека и гражданина в пределах территории Чувашии. В соответствии со статьей 71 Конституции РФ, это является вопросом, находящимся в ведении Российской Федерации", - отмечается в сообщении.

Пресс-служба уточняет, что термин QR-код отсутствует в законодательстве. "[Это] делает невозможным правильное восприятие вопроса референдума и приводит к отсутствию каких-либо правовых последствий проведения референдума. То есть в представленном ходатайстве фактически отсутствует вопрос референдума", - говорится в сообщении.

По информации ЦИК, выявление в течение 15 дней со дня поступления ходатайства подобных нарушений является основанием для принятия решения об отказе в регистрации инициативной группы. "При этом активисты могут переоформить и по новой представить документы", - уточнили в избирательной комиссии.

С 11 октября все учреждения социально-культурной сферы и общественного питания Чувашии принимают посетителей только при предъявлении сертификата о вакцинации либо справки о том, что у человека высокое количество антител в связи с перенесенной болезнью в течение последнего полугода. Те, у кого нет телефона, позволяющего предъявить QR-код, могут показать бумажный аналог документа.