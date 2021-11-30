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Пушистый бизнес: как российские предприниматели улучшают жизнь животных

© Gavgavstyle
Представители зообизнеса накануне Дня домашних животных рассказали ТАСС о том, как одежда и торты для собак стали рентабельным бизнесом, а котокафе помогает справляться со стрессом офисным работникам и находить хозяев бездомным животным

Animal lives matter

Основательница "Котобюро" Екатерина Дмитриева была дизайнером интерьеров. В 2016 году она занималась оформлением контактного зоопарка и заметила, что условия содержания животных в подобных заведениях в России никак не регулируются, а их хозяева больше настроены на получение прибыли, чем на благополучие своих подопечных.

"Ни одного нормативного документа у них не было. Сурикаты должны были жить в одном температурном и световом режиме с енотами и птицами. От проекта я отказалась и начала узнавать, как можно помогать, и так втянулась, что решила организовать Фонд защиты городских животных", — вспоминает Екатерина.

Екатерина Дмитриева Фонд защиты городских животных
Описание
Екатерина Дмитриева
© Фонд защиты городских животных

Организация защищает права и интересы животных в городской среде. На горячую линию "Кошки в городе" можно позвонить и сообщить о нахождении животного, и фонд оказывает ему посильную помощь. Также есть проект "Кошки реновации", где животных спасали или эвакуировали из зданий, идущих под снос. Когда в 2020 году найденышей стало очень много, то финансовые возможности на передержку в ветеринарных клиниках исчерпались и возникла идея "Котобюро".

"По данным зоомониторинга, который мы вели весь 2021 год, в Москве живет не менее 30 тыс. бездомных кошек. Город даже не представляет этот масштаб. Для того чтобы "вывести бездомных животных из тени", мы сняли помещение на Садовой-Кудринской улице в центре Москвы. Ведь московский регламент по бездомным животным предполагает только отлов и перемещение в переполненные приюты. И конечно, ни один приют не вместит такое количество кошек. В нашем "Котобюро" мы дали городским животным право на жизнь среди нас, на нашу поддержку и защиту", — говорит Дмитриева.

"Котобюро" решили сделать в концепции антикафе, где в комфортной атмосфере в окружении котов можно весь день работать и безлимитно пить кофе с бубликами и конфетами, стоимость посещения — 750 рублей. Но на практике гости стали оставлять большие суммы, так как понимали, что это не зообизнес, а благотворительная организация.

"Мы социально ориентированная некоммерческая организация и существуем на пожертвования. Но котокафе должно было окупаться. Люди, как правило, больше платят, потому что покупают не только услугу, но и хотят поддержать. Но самое главное, они забирают животных, дают им дом. Мы открылись в марте 2020 года, и за восемь месяцев работы пристроен уже 41 кот", — рассказывает Екатерина.

Каждый из котов получает имя мегаполисов мира. По "Котобюро" бегают Барселона, Каир, Питер, Выборг. Имена выбирают подписчики в Instagram. На стене кафе висит карта мира, и на ней кнопками-лапками отмечают города — тезки пристроенных котов. Потенциальные хозяева после того, как у них случился мэтч с котом, заполняют анкету, проходят собеседование и проверку через соцети. Еще одно обязательное условие — установка в квартире специальной сетки на окна, предотвращающей побеги и падения кошек. Выполнив эти два простых условиях, можно везти пушистого друга из "Котобюро" на новоселье.

© Фонд защиты городских животных

Один из самых крупных проектов Фонда — "Накорми", который стал помогать уличным животным вместо их пожилых опекунов, которые находились на вынужденной самоизоляции. Сейчас ежемесячно еду получают 12 тыс. кошек и 4,5 тыс. собак. Корм собирают в коробах в зоомагазинах, школах, ветеринарных клиниках, а также закупают на пожертвования.

"Раньше считалось, что животных на улицах кормят сумасшедшие бабушки, идут в подвалы или на улицу с кастрюлей, разводят антисанитарию. Мы снимаем эту стигматизацию, здесь этим занимаются люди с нормальным доходом, образованием, ментальностью. Впрочем, нас обвиняют и в том, что мы кормим животных. Многие считают, что, наоборот, нужно снижать кормовую базу. Таким образом мы способствуем тому, что они живут и плодятся. Но мы не можем в цивилизованном обществе позволить, чтобы кто-то рядом умирал от голода. Мы пропагандируем ценность любой жизни. Численность бездомных животных ничтожна по сравнению с владельческими животными, и, не перекрыв каналы поступления животных на улицы, обрекать их на смерть от голода преступно", — подчеркивает основательница фонда.

Кроме того, Екатерина отмечает, что главная сложность в работе фонда — то, что люди не понимают ценности жизни животных. Спасти всех невозможно, но перспективу она видит в том, чтобы инициировать действия, которые повлекут за собой изменение законодательной базы.

"Пока что ни в одном нормативном акте нет учета интересов защиты животных в городской среде. Это на данный момент одна из главных задач фонда — обеспечение выживаемости бездомных животных", — говорит она.

Собаки на стиле

О тепле и комфорте, но уже для улицы подумали основательницы бренда Gavgavstyle Елена Хоруженко и Юлия Булгакова. Так, у девушек возникла идея запустить производство одежды для четвероногих друзей с появлением у них собак породы басенджи (африканский молчун, собака, которая не лает). Когда питомец начал подрастать и наступили холодные времена, хозяйки столкнулись с тем, что размер у собаки нестандартный и одежды на рынке на нее практически нет, а то, что есть, делается "не совсем натурально".

"В зоомагазинах в основном была представлена одежда из синтетики. Синтетика вырабатывает достаточно сильное статическое электричество. Собаке такая ткань доставляет дискомфорт. Первую попону я сшила своему щенку, когда ему было полгода. На прогулках у меня часто спрашивали, где можно достать такую, и я, видя спрос, задумалась об организации собственного производства", — вспоминает Елена. 

Швей, которые бы шили подобную одежду, было мало, и они шили типовые вещи, а основательница бренда хотела что-то оригинальное. Тогда она решила начать самостоятельное производство, купила промышленные машинки — "прямострочку" и оверлок. На организацию домашнего цеха и закупку ткани ушло 150 тыс. рублей.

© Gavgavstyle

"В контекстной рекламе я встретила турецкий утепленный трикотаж футер, которой отлично подходил для толстовок и при этом был натуральным. До этого я шила попоны из мембранной ткани, которая отводит влагу и обычно используется для горнолыжных костюмов. Поскольку собаки не потеют, использование такой ткани было не оправдано. И тогда я заказала 500 метров ткани разных цветов и 2018 году стала отшивать худи для собак", — говорит соосновательница бренда. 

Есть породы, у которых голова больше, чем туловище. Нужно было придумать модель, которая будет удобно надеваться и не будет мешать питомцу при игре с другими собаками. Так появилась модель с рукавом реглан и резинкой на животе, которая дает возможность удобной посадки для собак, чтобы ей было удобно двигать лапами и чтобы она при этом не путалась в рукавах.

"30 первых толстовок я раздала друзьям, чтобы получить честные отзывы. Получив фидбек, что одежда удобна и нравится, создала страницы в ВК и Instagram. Я нашла фотографа-анималиста в базе сообщества басенджи. Она сделала нам классные фотографии и так вдохновилась работой с моими собачьими худи, что предложила вести соцсети. Я была далека от этого и делала это хаотично, поэтому с радостью приняла ее в команду", — говорит Елена.

С появлением помощницы число заказов достигло рекорда — к сентябрю 2020 года стало поступать более 100 заказов в месяц. При этом отзывами покупатели делились в соцсетях, а их фото со стильными собаками в худи производили вирусный эффект — телефон у Елены "разряжался за четыре часа".

© Gavgavstyle

Тогда же пришла идея выйти на Wildberries, чтобы минимизировать контакт с конечным покупателем. Но, по словам основательницы бренда, хоть маркетплейсы и не подразумевают постоянного общения с покупателями, но там есть другая особенность — люди часто надевают вещь на собаку и, понимая, что она не подходит, возвращают ее в шерсти, и в таком виде она отправляется к следующему клиенту. А тот, в свою очередь, возвращает вещь, увидев ее в нетоварном виде. Таким образом число возвратов заставило Елену отказаться от работы на этой площадке.

"Тогда мы пошли в Ozon, где есть возможность самостоятельной отгрузки товара — привозишь в специальный пункт, оттуда уже отправляю покупателю. Эта толстовка уже возвращается мне, и я смотрю, насколько она потеряла или нет товарный вид. Я ее повторно в продажу не запускаю, так как считаю, что покупатель должен получить новую вещь. Мы считаем, что у нас очень неплохо получилось: покупатели присвоили нам высокий рейтинг — 5 из 5", — говорит соосновательница бренда.  

На волне успеха пришла необходимость увеличивать производство, и она приняла решение отшить большую партию в швейном цехе. В конце 2020 года Елена нашла швею, у которой был свой цех в Балашихе.

© Gavgavstyle

"Мы отшили тестовый образец. Отгрузили ей 500 метров полотна пяти базовых цветов. Через месяц после оговоренного срока мне прислали несколько мешков (это должно было быть 600 единиц готовой продукции) испорченной ткани — была нарушена технология настила, и все эти толстовки пошли в утиль", — объясняет предпринимательница.

Потом на "Авито" она нашла объявление о швее, которая до декрета была руководителем больших швейных производств и была готова работать с одеждой для собак. Позже она нашла еще одного специалиста. Сейчас выручка компании достигает 120–140 тыс. рублей в месяц. В планах у Елены добавить в линейку собачьей одежды охлаждающие жилеты и футболки для теплого времени года, а также защитные комбинезоны от клещей.

"Сейчас я вижу, что уже в течение недели после выхода новых моделей мастерицы из регионов начинают шить что-то подобное. Я не злюсь. Хорошо, что девочки по всей стране шьют, даже копируя мои модели, они развивают сегмент, а это значит будет больше собак, которым комфортно в своей одежде", — говорит Елена.

Нечеловеческая кондитерская

Основательница кондитерской для собак Petsburg в Сочи Юлия Мальцева в 2019 году, когда пришло время выходить из декрета, задалась вопросом, стоит ли возвращаться на старую работу менеджера по продажам, либо найти новую нишу.

"Я очень люблю готовить, в том числе тортики, и все детство хотела стать ветеринаром. Мы с мамой пожонглировали эту тему словами и пришли к выводу, что две этих любви можно совместить в кондитерской для собак. В Краснодарском крае много фирм по производству сушеных лакомств для собак, а вот собачьих кондитерских вообще не было", — вспоминает Юлия.

Юлия Мальцева Личный архив Юлии Мальцевой
Описание
Юлия Мальцева
© Личный архив Юлии Мальцевой

Тогда девушка стала изучать профессиональную литературу о питании и психологии собак, чтобы понимать особенности пищеварения и темперамента будущих клиентов, и начала свои первые эксперименты на кухне.

"Основа собачьего торта — мясо. Украшала я торты ягодами, которые можно собакам, — голубикой и черникой, они не вызывают расстройств пищеварения, и шоколадом на основе кэроба (плоды рожкового дерева — прим. ТАСС). На вкус он сладкий и пахнет шоколадом, но в нем нет вредного для собак теобромина, который есть в классическом шоколаде. Белый шоколад тоже специальный собачий, на основе жира и лактозы, в нем все натуральное", — объясняет Юлия.

Большой проблемой в Сочи было найти поставщика мяса, который сможет предоставить все документы и справки, к тому же нужны были малые объемы, а им были интересны крупные заказы.

"Когда я говорила, что я кондитер для собак, в лучшем случае это вызывало улыбку. Кондитер для собак звучит как массажист для кошки или хаускипер для хомяка — многие на это странно реагируют. Но я стояла на своем и все-таки нашла хороших поставщиков, чтобы готовить свои торты из самых натуральных и безопасных продуктов", — рассказывает предпринимательница.

Тогда девушка начала составлять бизнес-план и поняла, что собственных средств, чтобы обустроить собачью кондитерскую, не хватит. Но подруга Юлии, воодушевленная ее идеей, поддержала и одолжила сумму на покупку оборудования. Всего в запуск проекта девушка вложила около 35 тыс. рублей.

"Кроме сушилки для мяса остальное оборудование было как у обычного кондитера — миксеры, блендеры, кондитерские шприцы, все как для человеческих тортиков. Формочки в виде косточек и лапок заказала в интернет-магазинах", — рассказала основательница кондитерской.

Первым клиентом уже весной 2019 года стала хозяйка джек-рассел-терьера. Начинающий кондитер очень волновалась, но в итоге клиентка осталась довольна и оставила теплый отзыв. Это вдохновило продолжать. Она придумала название для компании — Petsburg, сама сделала логотип, завела страницу в Instagram и стала выкладывать туда свои первые работы.

© Личный архив Юлии Мальцевой

"Рецепты придумывала сама. Путем экспериментов я поняла, что собаки больше всего любят говяжью печень, это до сих пор один из самых популярных моих тортов. Если у питомца, которому заказывают угощение, проблемы с пищеварением — использовала филе индейки. Из курицы не готовила, потому что это мясо не подходит собакам-аллергикам, так как в ней находятся антибиотики. Обычно хозяин знает, что его собаке можно, а от чего его собаке будет плохо, все эти моменты обговаривала с клиентами. Были, конечно, привереды, которые не понимали, что за непривычное блюдо перед ними поставили. Но потом эти же клиенты мне присылали отзывы и видео, где все собаки обычно, даже если изначально настороженно отнеслись, понюхав и полизав, с удовольствием съедают торт", — рассказывает Юлия.

Большую роль в раскрутке страницы кондитерской в Instagram сыграли мопс-тусовки, благотворительные проекты помощи бездомным животным и соцсети, где собачники делились рекомендациями. Вела Юлия страницу сама и также лично общалась с клиентами.

"Я люблю своих клиентов, они очень разные: может прийти утонченная девушка с борцовской собакой или брутальный парень на серьезной машине, но у него сидит на розовой подушечке маленькая собачка. Может быть огромный кане-корсо, которому заказывают килограммовый торт, а он его съедает буквально за 30 секунд, одним укусом. За все эти три года работы не было ни одной конфликтной ситуации, потому что собачники — очень приятная аудитория, их отличает легкое и позитивное отношение к жизни", — рассказывает Юлия.

© Личный архив Юлии Мальцевой

Хотя большая часть заказов поступала ей к знаменательной для хозяина дате или ко дню рождения питомца, но много встречалось и тех, кто хотел просто побаловать собаку лакомствами — пирожными и капкейками. Таким образом, через год работы кондитерской Юлия стала получать по шесть-семь заказов в неделю, что приносило ей 25–30 тыс. рублей в месяц. В 2021 году девушка, видя запросы на собачьи торты в столице, обучила повара делать торты по ее рецептам и дизайнам, и теперь их можно заказать с доставкой в Москву и ближайшие города.

Осенью 2021 года она запустила линейку для кошек. Юлия признается, что это была "задача со звездочкой", так как они максимально привередливые не только к вкусу и запаху, но и внешнему виду. Но в итоге получилась линейка тортов из рыбы, креветок, зелени и рыбное печенье. Теперь она мечтает об открытии pets-friendly-кафе в Сочи.

"Я приглядываю уютное место, где было бы комфортно владельцам собак, островок, где будут лакомства для животных и вкусные круассаны и кофе для их хозяев", — говорит Юлия.

Анна Садова

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