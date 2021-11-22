В СФ готовы до конца года внести в Думу законопроект об ответственности силовиков за пытки

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Сенаторы готовы до конца года доработать и внести в Госдуму обобщенный законопроект об уголовном наказании для сотрудников правоохранительных органов и учреждений Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) за применение пыток. Об этом заявила в понедельник член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Людмила Нарусова.

"Мы готовы до конца года сформулировать это в один законопроект - все наши усилия, все высказанные предложения. И в установленном порядке передать это заинтересованным ведомствам и для первого чтения в Государственную думу", - сказала сенатор на заседании рабочей группы по подготовке законопроекта.

При этом она считает, что прохождение законопроекта в Госдуме "будет непростым и довольно продолжительным". Нарусова обратилась к сотрудникам прокуратуры, участвовавшим в заседании, с просьбой провести проверки в колониях на предмет соблюдения существующего законодательства, регламентирующего деятельность ФСИН.

При этом она отметила, что выделять в отдельную статью наказание для сотрудников правоохранительных органов и учреждений ФСИН за применение пыток необходимо. "Это преступления с особым цинизмом. Те люди, которые должны следить за соблюдением закона, его цинично и вероломно нарушают при попустительстве, собственно говоря, надзирающих органов. Хочу напомнить, что на недавней пресс-конференции нашего президента на вопрос журналиста об этом скандальном видео и о том, кто же за это ответит, президент прямо указал на то, что это сфера ответственности прокуратуры. Мы не видим пока активной деятельности прокуратуры в этом направлении", - сказала она.

Ранее портал Gulagu.net опубликовал видеозапись издевательств над заключенным, который, по сведениям издания, находился в туберкулезной больнице в Саратовской области. После этого было возбуждено уголовное дело. Позже были опубликованы еще несколько видео.

В минувшую пятницу Нарусова сказала ТАСС, что разработанный законопроект о выделении пыток в отдельный состав преступления предлагает установить уголовную ответственность в виде лишения свободы до 10 лет для сотрудников правоохранительных органов и системы ФСИН за применение пыток и жестокое обращение.